بوتين يبحث مع نظيره الأوزبكى الوضع فى أفغانستان

ذكر المكتب الصحفي للكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف الوضع في أفغانستان.

أوضح بيان الكرملين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن بوتين وميرزيوييف أجريا اتصالًا هاتفيًا اليوم حيث بحثا الوضع في أفغانستان واتفقا على إجراء اتصالات بينهما في المستقبل.

ويشارك رئيس أوزبكستان في قمة منظمة شنجهاي للتعاون التي ستعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان بعد غد، وتستمر حتى يوم الجمعة، وخطط ميرزيوييف لعقد عدد من الاجتماعات على هامش فعاليات القمة بينها عقد اجتماع مع بوتين.