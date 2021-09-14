الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يبحث مع نظيره الأوزبكى الوضع فى أفغانستان

بوتين
بوتين

ذكر المكتب الصحفي للكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرزيوييف الوضع في أفغانستان.

أوضح بيان الكرملين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن بوتين وميرزيوييف أجريا اتصالًا هاتفيًا اليوم حيث بحثا الوضع في أفغانستان واتفقا على إجراء اتصالات بينهما في المستقبل.

ويشارك رئيس أوزبكستان في قمة منظمة شنجهاي للتعاون التي ستعقد في دوشنبه عاصمة طاجيكستان بعد غد، وتستمر حتى يوم الجمعة، وخطط ميرزيوييف لعقد عدد من الاجتماعات على هامش فعاليات القمة بينها عقد اجتماع مع بوتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

الاتحاد الأوروبى: ليس أمامنا خيار سوى التحاور مع طالبان

«التموين» تطلق مبادرة لطرح كيلو السكر بـ8 جنيهات للمواطنين

رئيس الوزراء يفتتح غداً ملتقى بُناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال