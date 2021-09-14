اتفاق بين طوكيو وواشنطن وسول على مواصلة جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

قال مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية إن دبلوماسيين كبارا من اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اتفقوا، اليوم، على مواصلة جهودهم تجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية من خلال "الحوار والعقوبات".

وجاء اجتماعهم في طوكيو، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، بعد يوم من إعلان بيونج يانج أنها أجرت بنجاح تجارب على صاروخ كروز جديد بعيد المدى في نهاية الأسبوع.

وجاء أيضًا، في أعقاب تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية أواخر أغسطس يفيد بأن كوريا الشمالية استأنفت على ما يبدو تشغيل مفاعلها النووي الرئيسي المستخدم في إنتاج وقود الأسلحة، وسط تعثر مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وضغطت واشنطن من أجل نزع السلاح النووي الكامل، بينما دعت بيونج يانج إلى تخفيف العقوبات.



وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الدول الثلاث اتفقت خلال اجتماع اليوم على العمل بشكل وثيق نحو هدف نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة إلى كبح برامجها لتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وفي بداية المحادثات الثلاثية، قال تاكيهيرو فوناكوشي رئيس مكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بوزارة الخارجية اليابانية إن "تعاوننا يكتسب مزيد من الأهمية مع تقدم كوريا الشمالية وتطويرها النووي والصاروخي".

من جانبه، قال الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية سونج كيم ردا على ذلك: "نأمل أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لعروضنا المتعددة للاجتماع بدون شروط مسبقة".

ووفقا للمسؤول الياباني، أشار الممثل الكوري الجنوبي الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية نوه كيو دوك إلى إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية، بما في ذلك توفير لقاحات فيروس كورونا من خلال منظمات الإغاثة الدولية.