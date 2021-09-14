تفاصيل لقاء رجائى عطية مع اتحاد محامى الصحوة والتغيير

استقبل رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بمكتبه بالنقابة العامة، اليوم الثلاثاء، اتحاد محامي الصحوة والتغيير، في لقاء ساده الود والمحبة والاستماع لمطالب المحامين، والإنصات لمقترحات الحاضرين من أعضاء الاتحاد في بعض الأمور النقابية، ومناقشتهم فيها بما يحقق الفائدة للمحامين.

وقال مصطفى الشربيني، منسق عام اتحاد محامي الصحوة والتغيير، إنه لشرف عظيم أن يعقد الاتحاد اجتماعه الخامس في مكتب نقيب المحامين بداخل النقابة العامة للمحامين، مشيرًا إلى أن الاتحاد يدعم ويؤيد قرارات النقيب السليمة والسديدة التي تصب في مصلحة السادة المحامين، والتي على رأسها القرارات الخاصة بالمعاش والعلاج، والتي تخدم السادة المحامين.

وأوضح «الشربيني»، أن هذه الزيارة للنقيب العام ضمت وفدا من الاتحاد وخلفهم ألوف مؤلفة في النقابات الفرعية تدعم وتؤيد قرارات نقيب المحامين، فيما يخدم طموحات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.

ومن جانبه قال حسين السيد، أحد أعضاء الاتحاد خلال كلمته، إننا نعلم كم الحروب التي واجهتها منذ أن تولية المهمة في منصب نقيب المحامين، وإننا كمحامين لمسنا مدى التطور والتغيير الذي حدث في النقابة منذ أن توليتم المنصب، ونحن جميعًا نشرف بسيادتك نقيبًا للمحامين، موضحًا أن نقابة المحامين، عادت مع رجائي عطية إلى سابق عهدها التي كانت عليه، من تقدم وخدمة للمحامين.

وتقدم عماد هريدي، أحد أعضاء الاتحاد، ببعض من المقترحات لرجائي عطية، منها ما يتعلق بالمحامي الجديد حديثي التخرج، بحيث يتقدم المحامي حديث التخرج بطلب إلى نقابة المحامين من أجل الالتحاق بمكتب محاماة، وتقوم النقابة بالتنسيق مع بعض المحامين أصحاب مكاتب المحاماة، في توفير هذه الفرصة بالالتحاق بمكتب محاماة.



وذكر في ثاني مقترحاته، أن محاضر الجلسات التي يحضر بها المحامي يوميًا أمام القضاء، فيجب أن يكون هناك إطار قانوني لتوقيع المحامي على محضر الجلسة ويراه رؤي العين، إلى جانب وجود كاميرات في قاعات المحكمة، لرصد بعض التجاوزات التي قد تحدث في حق بعض السادة المحامين من قبل القضاة، والمقترح الثالث، هو الاهتمام بأسرة المحامي المتوفي، من خلال أن ترعى أسرته من خلال لجنة في نقابة المحامين تكون مهمتها استخراج إعلام الوراثة وقرار الوصايا، ويكون تحت ضوء وإشراف النقابة، وهذا خلاف المعاش الذي تأخذه هذه الأسرة من النقابة.