أبرز الإطلالات الملكية في حفل ميت جالا بعد غياب بسبب كورونا (صور)

يحصل أفراد العائلة المالكة على استراحة من النظام الملكي لحضور أمسية مليئة بالمرح في Met Gala الذي يقام كل عام وتم إجراءه في موعد مخالف لميعاده هذا العام بسبب الجائحة.

“الدستور” تستعرض بعض إطلالات الأميرات الأكثر شهرة على مر السنين، تزامنًا مع بدء حفل 2021 Costume Institute Gala، بينما لا نعرف ما إذا كان أي من أفراد العائلة المالكة سيحضر هذا العام وفقًا لموقع TOWN COUNRTY.

ظهرت الأميرة شارلوت كاسيراغي في الحفل 2019 مرتديةً زيًا من سان لوران، وحضرت كاسيرافي الحفل مرة أخرى عام 2016 مرتدية ثوبًا من جوتشي.

اMet Gala ظهرت عام 2018 بثوبا من ألبيرتا فيريتي.

الأميرة إليزابيث فون ثورن أوند تاكسي ظهرت 2017 مرتدية من سيمون روشا.

الأميرة إليزابيث فون ثورن أوند تاكسي عام 2016 بزي من ماري كاترانتزو.

أميرة اليونان ماريا أولمبيا 2016 مرتدية ثوبا من بالمين.

ظهرت في الحفل ملكة الأردن رانيا 2016 بزي من فالنتينو وهي الأميرة العربية الوحيدة في هذه القائمة.

الأميرة إليزابيث فون ثورن أوند تاكسي عام 2012 اختارت أيضا الإرتداء من فالنتينو.

ظهرت الأميرة لي رادزيويل 2010 مرتديةً ثوباً أبيض متناسقاً .

ملكة الأردن رانيا ظهرت أيضًا 2007 مرتدية ثوبًا أسود بحزام لبوارت ملك الموضة تحت عنوان ميت غالا.

حضرت أندريا كاسيراغي حفل Met Gala عام 2006 مع زوجته الآن، تاتيانا سانتو دومينغو.

الأميرة ماري شانتال من اليونان عام 2001 مرتدية زيا من فالنتينو.

لي رادزيويل ظهرت بفستانًا أبيض مطرزًا في Met Gala عام 2001.

الأميرة اليونانية ماري شانتال ظهرت 1999 ترتدي ثوبًا ذهبيًا بسيطًا مع أمير اليونان بافلوس في "Rock Style" Met Gala.

حضرت الأميرة السابقة ألكسندرا فورستنبرغ حفل Met Gala إلى جانب حماتها عام 1997.

ظهرت ماري شانتيل ميلر والأمير بافلوس من اليونان 1995 ترتدي ثوبًا نقيًا في حفل ميت غالا.



الأميرة ديانا عام 1995 ترتدي من فيرساتشي.

الأميرة علي فون أويرسبيرغ حضرت عام 1986مرتديةً بدلة سوداء لامعة في حفل ميت جالا الراقص.