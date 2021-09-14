الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فتح تحقيق فى تحطم طائرة فى اليونان

تحطم طائرة
تحطم طائرة

أعلنت اليونان، الثلاثاء، أنها ستفتح تحقيقاً في حادث تحطم طائرة خاصة وقع الإثنين قرب جزيرة ساموس، وأودى بحياة إسرائيلي كان من المقرر، بحسب النيابة الإسرائيلية، أن يدلي بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

قال يوانيس كونديليس، رئيس المكتب الوطني للتحقيق في الكوارث الجوية والأمن الجوي لوكالة فرانس برس: إن "صيادا محليا أفاد عن وقوع انفجار ضخم تلاه آخر صغير".

وأضاف كونديليس: أن "الحطام سيكشف إذا تم الأمر على هذا النحو" مشيراً إلى أن حطام الطائرة يقع حالياً على عمق 33 متراً.

توفي زوجان إسرائيليان، مساء الإثنين، في حادث تحطم الطائرة أحادية المحرّك من طراز "سيسنا سي 182" قرب مطار جزيرة ساموس اليونانية.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الضحيتين هما حاييم وإستير جيرون، وهما زوجان من تل أبيب يبلغان من العمر 69 عاما.

كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون، وهو نائب مدير سابق في وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بشهادته في محاكمة بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في إسرائيل لوكالة فرانس برس.

ويواجه رئيس الوزراء السابق تهمًا بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة ومنح امتيازات لأقطاب إعلامية لقاء تغطية إعلامية مواتية.

واتهم الادعاء نتنياهو، أثناء محاكمته في أبريل، باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في إطار منافع متبادلة مع عدد من أقطاب الإعلام.

وأشارت النيابة الإسرائيلية إلى أنه كان من المقرر أن يدلي حاييم جيرون بشهادته حول أمور قانونية.

وقالت هيئة الطيران المدني اليونانية إن الطائرة أقلعت من حيفا في رحلة خاصة واختفت عن الرادار قبل وقت قصير من هبوطها المقرر في مطار ساموس.

وأوضحت وسائل الإعلام أنّ جثّتي القتيلين نقلتا إلى مدينة بيثاغوريو على ساحل جزيرة ساموس.

من المقرر أن يتوجه فريق من الخبراء إلى ساموس، الأربعاء، لتفقد حطام الطائرة التي وقعت على بعد كيلو مترين من المطار، بحسب كونديليس الذي "يأمل" أن يتمكن من تقديم إيضاحات حول أسباب الحادث خلال أسبوعين.

اليونان تحطم طائرة جزيرة ساموس يوانيس كونديليس الطيران المدني اليونانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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