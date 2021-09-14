«حقوق إنسان النواب»: تقرير الأمم المتحدة يعكس حرص الدولة على إتاحة البيانات

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد تطور جديد بتوثيق كل إنجازاتها بمنتهى الدقة والشفافية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على إتاحة البيانات بشكل دقيق ومفصل.

وأضاف «أبوالعلا» في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء عقب حضوره مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية، أن إطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ٢٠٢١، بمثابة ختم واعتراف دولي من الخبراء والمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة، على تقرير يشهد إنجازات مصر في جميع مكونات التنمية البشرية في شتى المجالات من تعليم وصحة وإسكان ونمو اقتصادي غير مسبوق، في الوقت الذي يشهد فيه العالم معاناة اقتصادية مع جائحة كورونا، مشيداً بوعد الرئيس بأن مبادرة حياة كريمة التي تشمل ٥٨ مليون مواطن، سوف تحدث طفرة في التقرير القادم.

وتابع: أن مصر تحقق إنجازا يوما بعد يوم، فمنذ أيام الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واليوم تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان «التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار».

وأشار أبوالعلا، إلى حرص الدولة المصرية على توفير كافة البيانات والمعلومات، وهو ما دفع كل مؤسسات الدولة للإشادة بمصر وجهودها في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه في إنساب الفضل لأهله، بعدما أكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، بعد تقبله خطة الإصلاح الاقتصادى.

وأكد النائب أن تقرير التنمية البشرية بشأن مصر لم يأت من فراغ، وإنما نتاج جهود عظيمة وتنسيق على أعلى مستوى بين كافة الجهات في الدولة ومن بينها المجتمع المدني، قائلا: هذا التنسيق أدى إلى نجاح العديد من المبادرات التي نالت تقدير العالم كله مثل مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وغيره.

وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١ بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

ويتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد زكريا محمد أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط.

وتناول الاجتماع عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.