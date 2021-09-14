الأميرة إستل والأميرة ليونور.. ماذا عن الجيل القادم من ملكات أوروبا؟

صنعت الملكة اليزابيث تاريخ كبير خلال فترة حكمها التي استمرت 69 عامًا، وتعتبر أكثر ملوك العالم شهرة، لكن ماذا عن الجيل القادم من ملكات أوروبا؟ بينما يقود تسلسل الخلافة في بريطانيا الذكور من الأمير تشارلز إلى الأمير وليام والأمير الصغير جورج هناك عدد من الملكات المستقبليات اللاتي يستعدن لخلافة العرش في جميع أنحاء أوروبا يقدم موقع الدستور تقرير عن ملكات اوروبا المستقبليين حسب موقع hellomagazine.

الأميرة فيكتوريا من السويد

عندما تصعد ولية العهد الأميرة فيكتوريا إلى العرش السويدي، ستصبح رابع ملكة في تاريخ البلاد هى الابنة الكبرى للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ولدت في يوليو 1977.

ومن المثير للاهتمام أنه كانت هناك فترة من الوقت لم تكن فيها وريثة واضحة، أصبح شقيقها الأصغر وريثًا للعرش السويدي عند ولادته، وهو المنصب الذي شغله لمدة 7 أشهر، تغير كل شيء في يناير 1980 عندما دخل تغيير في الدستور حيز التنفيذ، مما جعل ترتيب الولادة الطبيعي أساسًا للخلافة، من هذه النقطة أصبحت فيكتوريا ملكة المستقبل للأمة.

أميرة السويد “إستل”:

ولية العهد الأميرة “فيكتوريا” ستخلفها ابنتها الأميرة “إستل” تزوجت فيكتوريا وزوجها الأمير “دانيال” في يونيو 2010 وامجبا ابنتهما استل في 23 فبراير 2012 وطفلهما الثاني الأمير “أوسكار”، في 2 مارس 2016.

الأميرة إستل

ستصنع إستل التاريخ عندما تصعد إلى العرش ستكون أول أنثى في التاريخ السويدي تولد ولديها الحق في وراثة التاج الذي لا يمكن أن يحل محله ولادة وريث ذكر، وكذلك أول شخص في التاريخ السويدي يولد من وريثة ظاهرة.

أميرة إسبانيا "ليونور":

الأميرة "ليونور" هي الوريث المفترض للعرش الإسباني باعتبارها الابنة الكبرى للملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا عندما اعتلت العرش، ستكون الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا أول ملكة حاكمة منذ إيزابيلا الثانية التي حكمت من 1833 إلى 1868 ليونور لديها أخت صغيرة، إنفانتا صوفيا ، ولدت في أبريل 2007.

أميرة النرويج “إنغريد الكسندرا”:

الأميرة إنغريد ألكسندرا من النرويج ولدت في يناير 2004 هي الابنة الكبرى لولي العهد الأمير هاكون وولي العهد الأميرة ميت ماريت ، وهي حاليًا في المرتبة الثانية في الترتيب لخلافة جدها الملك هارالد الخامس ومن المتوقع أن تصبح الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا ثاني امرأة في البلاد بعد الملكة مارغريت في القرن الخامس عشر.

الأميرة إنغريد الكسندرا

أميرة هولندا: كاتارينا أماليا":

الأميرة كاثارينا أماليا هي الابنة الكبرى للملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما ملكة هولندا أصبحت وريثة في سن التاسعة عندما اعتلى والدها العرش في أبريل 2013 بعد تنازل والدته الملكة بياتريكس عن العرش.

الأميرة كاثرينا أماليا مع والدها

قال ويليم ألكساندر للكاتب الهولندي ويلفريد دي يونج: "يجب أن تعرف نفسك أولاً من خلال هذا ما أؤكده باستمرار مع أماليا ما زلت أقول اعرف حدودك، اذهب إلى كل مكان، ارتكب الأخطاء بعيدًا عن أعين الجمهور".

الأميرة "إليزابيث" من بلجيكا:

الأميرة إليزابيث

أصبحت الأميرة إليزابيث الوريثة الواضحة للعرش البلجيكي في عام 2013، بعد تنازل جدها الملك ألبرت الثاني عن العرش إليزابيث، 19 عامًا، هى أكبر أبناء الملك فيليب والملكة ماتيلد، ولديها ثلاثة أشقاء أصغر سناً - الأمير غابرييل والأمير إيمانويل والأميرة إليونور.