الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد دخوله العزل الذاتى.. بوتين يأمل أن يوفر اللقاح الروسي الحماية ضد كورونا

بوتين
بوتين

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن يوفر لقاح سبوتنيك – في"، الحماية بعد رصد إصابة مسئول مقرب منه بفيروس كورونا، ما اضطر "إلي عزل نفسه.

وحسب وكالة فرانس برس، فقد قال بوتين خلال مؤتمر عبر الفيديو مع مسئولين حكوميين، بث عبر التليفزيون: «آمل أن يسير كل شيء كما ينبغي وأن يظهر (سبوتنيك - في) حقًا المستوى العالي من الحماية الذي يوفره ضد (كوفيد- 19)».


وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين، صباح اليوم، إن بوتين بصحة ممتازة، وخضع لفحص للكشف عن الفيروس، من دون تحديد النتيجة.


وكان من المفترض أن يتوجه بوتين إلى دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، لحضور قمة إقليمية في وقت لاحق هذا الأسبوع. لكنه قال في مكالمة هاتفية مع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، إنه لن يتمكن من المشاركة شخصياً.


وجاء في بيان للكرملين، إن« الرئيس بوتين بسبب رصد إصابات بفيروس كورونا المستجد في أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفترة زمنية معينة».


واتخذت السلطات الروسية منذ تفشي الجائحة إجراءات استثنائية لحماية بوتين، وطُلب من جميع القادة الأجانب والصحفيين والمسئولين الخضوع لحجر صحي قبل مخالطة الزعيم الروسي.


وروسيا من الدول الأكثر تضرراً بالفيروس، وتعد خامس دولة سجل فيها أكبر عدد من الإصابات حسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية، وتبذل جهوداً مضنية للحد من الإصابات رغم توفر اللقاحات لديها، وتواجه السلطات صعوبة في إقناع مواطنين مشككين باللقاحات، فيما أظهر استطلاع مستقل أن غالبية الروس لا يعتزمون تلقيها.


وتلقى قرابة 39.9 مليون شخص من عدد سكان روسيا البالغ 146 مليون نسمة، اللقاح بالكامل، حسب موقع «غوغوف» الحكومي الذي يسجل بيانات «كوفيد-19» من مختلف المناطق.
وكان الكرملين حدد هدفاً بتلقيح 60 % من سكان روسيا بالكامل بحلول سبتمبر، لكنه خفض الهدف في وقت لاحق رغم توفر اللقاحات مجاناً منذ مطلع ديسمبر. 

 

روسيا الرئيس الروسي بوتين لقاح سبوتنيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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