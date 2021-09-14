كيم كاردشيان تثير الجدل مجددًا بإطلالات «مرعبة» (صور)

حالة من الجدل أثارتها كيم كاردشيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت من خلالها محركات البحث الأكثر شهرة جوجل، حيث فاجأت إطلالة كارداشيان، الجميع بظهورها بملابسها الغريبة السوداء التي استوحتها من طليقها كاني ويست، وذلك أثناء حضورها حفل الموضة "ميت جالا"، الذى انطلقت فعالياته أمس من متحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وترصد "الدستور"، أبرز إطلالات كاردشيان بهذه الطريقة الغريبة والتي وصفها البعض بالمرعبة:

إطلالة اليوم

ظهرت كيم وهي ترتدي ملابس سوداء بالكامل تغطي كل جسدها وكذلك وجهها تاركة شعرها المستعار بشكل ذيل حصان طويل خلفها.

1- حفل الاستماع الثاني لألبوم طليقها

ظهرت كيم كاردشيان بإطلالة تغطيها بالكامل، فسبق ذلك في أغسطس 2021، نسقت كاردشيان مع طليقها كانيي ويست إطلالتهما في حفل الاستماع الثاني لألبومه Donda وظهرا فيه بملابس سوداء كاملة وقناع للوجه، ظهرت هي أيضًا بقناع للوجه لكن يكشف عن عينها وفمها، وبعدها ظهرت معه على المسرح وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وطرحة تغطي وجهها من تصميم Balenciaga.

2- السجادة الحمراء

ظهرت كيم كاردشيان مرة أخرى أيضًا على السجادة الحمراء بجانب ديمينا جفاساليا، المدير الإبداعي لدار Balenciaga، الذي ظهر هو أيضا ملثما وظن البعض أنه كانيي ويست.

3- حفل Met Gala

ظهرت كيم كادرشيان في حفل Met Gala أقيم بعد توقف في 2020 بسبب فيروس كورونا، وكان موضوع أزياء هذا العام احتفالي بالأزياء الأمريكية.

جدير بالذكر أن كيم كارداشيان اختارت ارتداء بدلة طويلة سوداء اللون، بأكمام طويلة، مكونة من تي شيرت فضفاض، ذو ياقة دائرية، مزود بذيل طويل، ونسقت معه حذاء ذو كعب عال من الجيرسيه وقفازات وقناع غطى وجهها ورأسها.

ودخلت الحفل مع شخص آخر، اعتقد بعض المعجبين أنه زوجها السابق كاني ويست، ولكنه اتضح أنه ديمنا جفاساليا، المدير الإبداعي لعلامة Balenciaga، وهي مختفي أيضًا من الرأس إلى أخمص القدمين إلى الرأس بأزياء رياضية سوداء.