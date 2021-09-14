الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تكرم مراجع شؤون التعليم والطلاب المركزية لبلوغه السن القانونية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، حفل تكريم عاطف أبو الوفا نوفل، المراجع بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب المركزية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة السابق، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال والمحاسب عفت حلمي الأمناء المساعدين، ومحمد نصر فراج نقيب العاملين وعمر أبو دوح مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، وعدد من العاملين بالجامعة.

في بداية كلمته، قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إننا اليوم نكرم زميلاً عزيزًا علينا له فى قلوبنا كل المحبة والتقدير، وخاصة ما تميز به المكرم من كفاءة ونشاط وإخلاص فى العمل، ومساندته للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب  بشكل ناجح وفعال، إلى جانب دوره البارز فى تأهيل جيل شاب متميز، قادر على الإنتاج فى العمل بشكل قوي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح فى صحة وعافية دائمين.

من جانبه، أوضح د. صفا محمود، أن المكرم يمثل إضافة كبيرة للجامعة، حيث قدم الكثير لصالح العمل طوال ٣٥ عاماً، مؤكدًا مدى حرص إدارة الجامعة على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين فى قطاعات العمل المختلفة، من أجل أن يكون التكريم حافزاً لجميع الموظفين لتقديم أفضل عمل وخدمة للصالح العام.

أشار المحاسب أشرف القاضي، إلى أن تنظيم إحتفاليات نهاية الخدمة يأتي تقديراً لمجهودات أشخاص جدوا واجتهدوا للصالح العام، وعرفاناََ وشكراً على ما بذلوه من عطاء طوال رحلة عملهم بالجامعة.

جامعة تنظيم تكريم العاملين المركزى

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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