جهاز تنمية المشروعات يدرب شباب القليوبية على الحرف اليدوية والفنية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع مختلف أجهزة الدولة لتقديم حلول بديلة للشباب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم واكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من التشغيل الذاتي وإقامة مشروعات صغيرة جديدة وتعريفهم بالمزايا والتيسيرات الجديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020؛ لتشجيعهم على العمل الحر ما يساعدهم على توفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.

أضافت أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ أنشطة متنوعة في مجال التدريب بغرض التشغيل في 11 محافظة وهى "الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية حيث يتم تقديم دورات تدريبية متخصصة على الحرف اليدوية والفنية المختلفة لأبناء هذه المحافظات وفقا لاحتياجات السوق؛ حتى يتمكنوا من التشغيل الذاتي أو الحصول على فرص تشغيل مناسبة بعد الانتهاء من التدريب مما يعطى لهم بديلا مناسبا للهجرة غير الشرعية وتعريض حياتهم للخطر.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء الجهاز بالتعاون مع محافظة القليوبية من خلال الجمعية المصرية للتنمية البشرية والبيئية من تدريب ما يزيد على 115 شاب بالمحافظة على تجميع وصيانة اللمبات الليد وصيانة أجهزة المحمول وتصنيع المنتجات الجلدية وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، إضافة إلى الدورات التدريبية التي يتم تعريفهم من خلالها بأسس ومبادئ إقامة المشروعات الصغيرة وإدارتها حيث تم تنظيم احتفالية بالمحافظة بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية ومدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز والأستاذة جراتسيلا ريزا مسئول الاتحاد الأوروبي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حيث تم خلال الاحتفالية تسليم عدد 115 متدربا شهادات إتمام الدورات التدريبية بنجاح حيث سيتم توفير تمويلا ميسرا للراغبين منهم و ذلك بغرض إقامة مشروعاتهم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة كما تم تسليم عدد30 متدربا من المتميزين دعمًا عينيًا تمثل في أدوات العدة المتخصصة والضرورية التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم الخاص.

وأشاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالتعاون المثمر والمستمر بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة ودعم أصحاب هذه المشروعات فنيا لمساعدتهم على الاستمرار والتوسع وأوضح أن المحافظة حريصة على تقديم مختلف أوجه المساندة لتنفيذ أعمال اتفاقية مكافحة الهجرة غير النظامية لطرح فرص بديلة أمام الشباب تتيح لهم فرص عمل مستقرة.

وأوضح مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزى للتنمية والبشرية بالجهاز أن الجهاز يتيح تمويلا قدره 3.3 مليون جنيه لأنشطة التدريب بغرض التشغيل بمحافظة القليوبية في إطار الاتفاقية وأنه يتم التركيز على الشباب فى الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة كما يتم التركيز على مركز القناطر الخيرية وإعطاء الأولوية لأبناء قرى سندبيس واجهور الصغرى وأضاف أنه يتم تنفيذ هذه الدورات من خلال مؤسسات المجتمع المدني موضحا أنه من المخطط تدريب 550 شاب وفتاه خلال مدة تنفيذ الاتفاقية بالمحافظة.