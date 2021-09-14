الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر والمكتب الثقافي الإيطالي لتدريب طلاب "طب الأسنان"

الدكتورة هالة المنوفي
الدكتورة هالة المنوفي وخالد الطوخي

توقع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع المكتب الثقافي الإيطالي بالقاهرة، غدًا "الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021"، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء؛ لتنظيم أنشطة علمية وورش عمل لخريجين كليات طب الأسنان في مصر.

صرحت بذلك الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأضافت أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تنظيم عدة ورش عمل علمية تحت إشراف الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يشارك فيها خريجي الجامعة ولخريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية من كليات طب الأسنان لشرح وتوضيح أحدث المستجدات العلمية والعملية في تخصص طب الأسنان بما يتطلبه سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشارت عميدة كلية طب وجراحة الفم والأسنان الى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رؤية كلية طب الأسنان لرفع كفاءة خريجي كليات طب الأسنان في مصر بما يتناسب مع اخر التطورات في مجال طب الأسنان وتحقيقا للتعاون القائم بين الكلية والسفارات والجاليات المختلفة في مصر.

يذكر أن هذا النشاط تم وفق خطة متكاملة تقوم بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتنفيذها من أجل دعم الانفتاح على العالم وفق بروتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات فى العالم من أجل تقديم مستوى متميز من التعليم فى مختلف التخصصات.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق بين الجانبين على أجندة عمل المرحلة المقبلة والتي ستشهد افتتاح برامج تدريبية جديدة للأطباء لتأهيلهم مهنيا في إطار ما يتطلبه سوق العمل داخل مصر وخارجها، على أن تمنح شهادة معتمدة رسميا من الجانب الإيطالي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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