مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل أمين عام «دارة» الملك عبد العزيز (صور)

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور فهد بن عبد الله السماري، أمين عام دارة الملك عبد العزيز؛ المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له الذي يضم السفير أسامة نقلي، سفير السعودية بالقاهرة، والقنصل العام السعودي بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان.

وأكد د. مصطفى الفقي عمق العلاقات التي تربط مصر بالمملكة، لافتًا إلى أن كل ما يرتبط بالملك المؤسس هو محل احترام وتقدير لما كان يمتلكه من رؤية تسبق عصره.

مكتبة الإسكندرية

وأشاد الفقي بدور مؤسسة دارة الهام في جمع وحفظ المخطوطات، مؤكدًا أن ذاكرة الأمة والشعوب لابد أن يكون لها قدر كبير من الأهمية تستلزم المحافظة عليها.

من جانبه، عبر الدكتور فهد بن عبد الله السماري، عن إعجابه بالمكتبة والدور الثقافي والعلمي الذي تقوم به، مشيرًا إلى أن "دارة" على اتصال ممتد مع المكتبة التي تمتلك كل ما هو جديد ومبدع في مختلف المجالات.

مكتبة الإسكندرية

وشدد السماري على أن مصر والسعودية هما ركيزتان الأمة العربية وأي ضرر يلحق بهما يؤثر على المنطقة بأكملها.

وأكد السفير أسامة نقلي أن المكتبة منارة إشعاع فكري وثقافي كبير، معبرًا عن سعادته بالتواجد فيها والاجتماع مع المفكر الدكتور الفقي؛ قائلاً: "التواجد فيها يشعرنا جميعًا بالفخر".

مكتبة الإسكندرية

وأجرى الوفد جولة داخل المكتبة للتعرف على مكتباتها المتخصصة ومتاحفها المتنوعة، كما شاهد الوفد عرضاً سريعاً لتاريخ مصر من خلال البانوراما منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث.

مكتبة الإسكندرية

وتبادل الدكتور الفقي مع الوفد الإهداءات، إذ أهدت المكتبة السماري عدد من إصداراتها منها مجلد "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" ووصف الإسكندرية و"الإسكندرية: الماضي والحاضر"، فيما قدم الأخير إلى "الفقي" درع "دارة الملك عبد العزيز"، وكتاب جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.