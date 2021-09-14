الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تطلق مبادرة لطرح كيلو السكر بـ8 جنيهات للمواطنين

مبادرة لطرح كيلو
مبادرة لطرح كيلو السكر بـ8 جنيهات

أكد العميد محمد لبيب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة، أنه يتم بشكل دوري الرقابة على مصانع وشركات تعبئة السكر مع التأكد من طباعة سعر البيع للمستهلك.

وقال لبيب في تصريح لـ"الدستور" خلال جولة تفقدية لمبادرة أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لطرح كيلو السكر بسعر 8 جنيهات للمواطنين، إنه تم التأكد من وزن ونوعية السكر المطروح خلال المبادرة ومدي صلاحيته للمستهلك.

من جهة أخري، قال أحمد عبدالوهاب مدير التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة، إن تلك المبادرة تستهدف جميع المناطق الأكثر احتياجا في القاهرة، حيث مستهدف ضخ 1000 طن سكر.

وشارك في الجولة التفقدية كريم جمعة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون التجارة الداخلية، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، «سيارات الخير» لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"الدستور"، إن «سيارات الخير» ستبدأ اليوم الثلاثاء في توفير السكر لمواطني محافظة القاهرة بسعر مخفض لا يتجاوز الـ8 جنيهات بمنطقة روضة السيدة زينب بالقاهرة من أجل توفير السكر للمواطنين.

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حوار بلا أسرار

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