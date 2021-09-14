الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

وزيرة التخطيط تتحدث عن المبادرات الرئاسية (انفوجراف)

هالة السعيد
هالة السعيد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرات الرئاسية  تعد من أكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم.

واستكملت حديثها أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد على نصف سكان مصر، كما أن تحقيق النمو الاقتصادي لن يكون له قيمة إذا لم ينعكس إيجابيا على حياة المواطن، مؤكدة أن الشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة حاضرة من خلال علاقة التعاون التنموي والوثيق.

هالة السعيد

وأوضحت أن الهدف الاستراتيجي الذي حددته الدولة هو تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، مؤكدة  سعي الدولة لحشد كافة الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة،.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة  للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، من العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما شهد مراسم الإطلاق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وراندا أبوالحسن ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعدد من الوفود الأجنبية.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مبادرة حياة كريمة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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