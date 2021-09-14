تفاصيل محاكمة العقل المدبر لتفجير مسجد فى مينيسوتا

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محاكمة زعيم جماعة أدينت بتفجير مسجد مينابوليس عام 2017.

وأصدرت محكمة أمريكية يوم الإثنين حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة ميليشيا أدينت بتفجير مسجد خارج مينابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية

ويأتي ذلك بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، أدينت إميلي كلير هاري (50 عاما) في ديسمبر بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنجتون بولاية مينيسوتا، بينما كان المصلون في المبنى لأداء صلاة الفجر، ولم يصب أحد في التفجير.



وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان «إميلي كلير هاري (50 عاما)، التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس (آب) 2017 بمركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنجتون بمينيسوتا».

- عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي

ولدى إصداره الحكم يوم الإثنين، وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونوفان فرانك الهجوم بأنه «عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي».

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) القبض على هاري وشريكين اثنين، وكلهم من إيلينوي، في مارس 2018، وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو 2018، لكن الشريكين الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا بدورهما في التفجير في يناير 2019.

وأدانت محكمة أمريكية، زعيم ميليشيا مسلحة معادية للحكومة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، بتهم الكراهية، بعد ضلوعه في تفجير مسجد بولاية مينيسوتا في عام 2017.

وبعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، وجد المحلفون أن مايكل هاري (49 عاما) مذنب بخمس تهم، من بينها التدمير المتعمد للممتلكات الدينية وعرقلة الممارسة الحرة للمعتقدات الدينية، والتآمر لارتكاب جنايات بالنار والمتفجرات، واستخدام جهاز مدمر في جريمة عنف، وامتلاك سلاح غير مرخص.

وقد جاء الحكم ضد هاري، بعد اعتراف المتهمين الآخرين، جو موريس، ومايكل ماك وورتر، في عام 2019 بدورهما في تفجير مسجد الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بولاية مينيسوتا.