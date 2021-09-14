الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تفاصيل محاكمة العقل المدبر لتفجير مسجد فى مينيسوتا

العقل المدبر
العقل المدبر

كشفت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، تفاصيل محاكمة زعيم جماعة أدينت بتفجير مسجد مينابوليس عام 2017. 

وأصدرت محكمة أمريكية يوم الإثنين حكما بالسجن 53 عاما على زعيمة جماعة ميليشيا أدينت بتفجير مسجد خارج مينابوليس عام 2017، استهدف الجالية الصومالية التي كانت ترتاده، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية

ويأتي ذلك بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، أدينت إميلي كلير هاري (50 عاما) في ديسمبر بخمس تهم اتحادية تتعلق بتفجير قنبلة أنبوبية في مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنجتون بولاية مينيسوتا، بينما كان المصلون في المبنى لأداء صلاة الفجر، ولم يصب أحد في التفجير.


وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان «إميلي كلير هاري (50 عاما)، التي كانت تعرف سابقا باسم مايكل هاري، حكم عليها بالسجن المؤبد بسبب تفجير الخامس من أغسطس (آب) 2017 بمركز دار الفاروق الإسلامي في بلومنجتون بمينيسوتا».

- عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي

ولدى إصداره الحكم يوم الإثنين، وصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية دونوفان فرانك الهجوم بأنه «عمل معقد ومتعمد من أعمال الإرهاب المحلي».

وألقى مكتب التحقيقات الاتحادي (إف. بي. آي) القبض على هاري وشريكين اثنين، وكلهم من إيلينوي، في مارس 2018، وتم توجيه الاتهام إلى الثلاثة في يونيو 2018، لكن الشريكين الآخرين، وهما مايكل مكورتر وجو موريس، اعترفا بدورهما في التفجير في يناير 2019.

وأدانت محكمة أمريكية، زعيم ميليشيا مسلحة معادية للحكومة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، بتهم الكراهية، بعد ضلوعه في تفجير مسجد بولاية مينيسوتا في عام 2017.

وبعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع، وجد المحلفون أن مايكل هاري (49 عاما) مذنب بخمس تهم، من بينها التدمير المتعمد للممتلكات الدينية وعرقلة الممارسة الحرة للمعتقدات الدينية، والتآمر لارتكاب جنايات بالنار والمتفجرات، واستخدام جهاز مدمر في جريمة عنف، وامتلاك سلاح غير مرخص.

وقد جاء الحكم ضد هاري، بعد اعتراف المتهمين الآخرين، جو موريس، ومايكل ماك وورتر، في عام 2019 بدورهما في تفجير مسجد الفاروق الإسلامي في بلومنغتون بولاية مينيسوتا.

تفاصيل يمنيسوبت تفجير العقل المدبر مينابوليس 2017

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

الاتحاد الأوروبى: ليس أمامنا خيار سوى التحاور مع طالبان

«التموين» تطلق مبادرة لطرح كيلو السكر بـ8 جنيهات للمواطنين

رئيس الوزراء يفتتح غداً ملتقى بُناة مصر بمشاركة وفود عربية وإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال