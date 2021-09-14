الأنبا باخوميوس يزور محافظة مطروح والكنائس تحتفل به

زار الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، محافظة مطروح، وهي الزيارة الرعوية السنوية التي اعتاد أن يقوم بها للمحافظة.

تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية بعيد النيروز والسنة القبطية الجديدة ١٧٣٨ للشهداء، وكذا احتفال إيبارشية البحيرة ومطروح باليوبيل الذهبي لتأسيس الإيبارشية بسيامة نيافة الأنبا باخوميوس أسقفًا لها (١٢ ديسمبر ١٩٧١ ١٢ ديسمبر ٢٠٢١).

بدأت الجولة الرعوية بزيارة كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، تلاها التوجه إلى كنيسة السيدة العذراء بمطروح، حيث صلى نيافته عشية عيد النيروز وطَيَّب رفات الشهداء الموجودين بها وصلى صباح السبت قداس النيروز بالكنيسة ذاتها.

وفي مساء السبت، احتفلت كنائس مطروح بنيافته بمناسبة مرور خمسين سنة على سيامته أسقفًا، تحت شعار "يوبيل لمطران جليل" قدم خلاله أبناء كنائس مطروح مجموعة من الترانيم وفيلم تسجيلي وكلمات محبة ألقاها بعض الآباء الكهنة.

واستكمل نيافته جولته بصلاة القداس الالهي صباح الأحدفي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بولا أول السواح بمنطقة الريفية.

وفي مساء الأحد، استقبل نيافة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وذلك بمقر إقامته في كنيسة السيدة العذراء بمطروح، وجرى خلال اللقاء حوار حول مصر الوطن بتراثه وحضارته وشعبه الأصيل.

وأشاد نيافته باهتمام الدولة بمطروح مثمنًا جهود تنمية واحة سيوة كمقصد سياحى عالم مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئي وجهود تطوير طريق سيوة وازدواجه خرسانيًا بما ييسر الوصول إليها ويشجع حركة النقل والسياحة لسيوة مع أهميتها الاقتصادية والسياحية .

وفي نهاية اللقاء أهدى نيافته للسيد المحافظ درع شكر تعبيرًا عن التقدير لجهوده في المحافظة.