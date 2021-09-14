الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الطيب»: الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السفير حداد الجوهري، سفير مصر الجديد لدى غينيا الاستوائية، اليوم الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن برنامج تدريب الأئمة من مختلف الدول بأكاديمية الأزهر يؤتي ثمارًا طيبة في رفع كفاءة الأئمة وتدريبهم على التعامل مع القضايا المستجدة ومحاربة الأفكار المتطرفة.

ولفت إلى أنه في ظل الإجراءات والأوضاع التي فرضها وباء «كورونا» واصل الأزهر هذه الدورات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الأزهر يكثف جهوده لنشر العلوم الإسلامية واللغة العربية، واستقبال الطلاب الوافدين من أكثر من مئة دولة حول العالم.

ومن جانبه؛ أشار السفير حداد الجوهري إلى أهمية هذا اللقاء مع الإمام الأكبر ومناقشة فرص رفع مستوى التعاون التعليمي والدعوي مع غينيا الاستوائية لإمداد طلابها وأئمتها بمناهج الأزهر وخبراته في دعم التسامح ونشر الصورة الصحيحة للإسلام.

 ونوه بأن بلاده حريصه على تدعيم العلاقات التعليمية مع الأزهر.

كما ناقش شيخ الأزهر والسفير الجوهري فكرة إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، من أجل تأهيل طلاب وأئمة غينيا الاستوائية للدراسة بالأزهر وتأهيلهم العلمي والديني.

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السفير حداد الجوهري مقر مشيخة الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

الرئيس السيسي يؤكد مواصلة مصر جهودها لإعلاء مصلحة الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية

«شربنا قهوة سوا ورميته من الكوبرى».. قاتل «مهندس المنصورة» يمثل جريمته

مهندس يطالب بضم حضانة أولاده بعد زواج طليقته من شخص تزوج عرفيا 7 مرات

مصر تُشارك في اجتماع الفريق المعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

الرئيس السيسي: تقرير الأمم المتحدة يتسم بالشفافية.. والشعب المصري هو البطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال