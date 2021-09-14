«الزراعة» توضح نشاط معهد بحوث أمراض النبات حول متابعة الزراعات

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النباتات، إن المعهد أصدر تقريرًا بنشاطه الميداني والإنتاجي والتدريبي والبحثي والخدمى والإرشادي خلال شهر أغسطس 2021 وجاء فيه:

أولًا: متابعة الحالة المرضية:

• المرور على زراعات الذرة الشامية بالمحافظات الأكثر زراعة للذرة لرصد الحالة المرضية

• ‏ المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والغربية والنوبارية بالبحيرة وبنى سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على الحالة المرضية.

• ‏ المرور على محافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة والقليوبية والشرقية والقليوبية والغربية للوقوف على الحالة المرضية لمحاصيل الموالح والعنب والكمثري والجوافة والمانجو والبلح.

• ‏ المرور على زراعات القطن بمحافطات كفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية وبني سويف للوقوف على الحالة المرضية.

• ‏ المرور على زراعات السمسم بمحافظات بني سويف و المنيا للوقوف على الحالة المرضية.

• ‏ثانيًا: الإرشاد والتدريب:-

• ‏قام المعهد بعمل 24 يوم حقل في مجال أمراض الذرة الشامية في جميع محافظات مصر.

• تدريب 500 طالب من جامعات مصر المختلفة.

• ‏ثالثًا: النشاط البحثي:

• ‏تم نشر عدد 7 بحوث في مجلات علمية دولية

• ‏رابعًا: النشاط الإنتاجي

‏1) تم فحص عدد (670) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

‏2) فحص عدد (215) عينة نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية وطرق المكافحة.

3) الاشتراك فى أعمال (28) لجنة فحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة.

‏4) فحص عدد (67) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض.

‏5) فحص عينات موز ناتج زراعة الانسجه للتأكد من خلوها من الأمراض الفيروسية.

6) تقدير البروتينات لعدد (10) عينات بالمعمل المركزي.

‏7) عمل تحليل لعدد (40) عينة إنزيمات بالمعمل المركزي

8) فحص عدد (25) طردًا يحتوى على تقاوى بذور مختلفة من الناحية المرضية.