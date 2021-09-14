الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيم كارداشيان تفاجئ الجميع بإطلالة متخفية بالكامل بحفل «ميت جالا 2021»

كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

فاجأت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، جمهورها بحفل Met Gala 2021، حيث ظهرت متخفية بالكامل دون إظهار وجهها، على عكس ما تشتهر النجمة كارداشيان ويست، 41 عامًا، بملابسها الجريئة على السجادة الحمراء، فقد وصلت هذا العام إلى حفل ميت جالا المرصع بالنجوم في مظهر أسود اللون من علامة بالنسياجا الذي غطى جسدها بالكامل.

كيم كارداشيان 

إطلالة كيم كارداشيان بحفل ميت جالا 2021

اختارت كيم كارداشيان ارتداء بدلة طويلة سوداء اللون، بأكمام طويلة، مكونة من تي شيرت فضفاض، ذو ياقة دائرية، مزود بذيل طويل، ونسقت معه حذاء ذو كعب عال من الجيرسيه وقفازات وقناع غطى وجهها ورأسها.

ودخلت الحفل مع شخص آخر، اعتقد بعض المعجبين أنه زوجها السابق كاني ويست، ولكنه اتضح أنه ديمنا جفاساليا، المدير الإبداعي لعلامة Balenciaga، وهي مختفي أيضًا من الرأس إلى أخمص القدمين إلى الرأس بأزياء رياضية سوداء.

كيم كارداشيان 

أسلوب كيم كارداشيان الجديد

تبنت كيم كارداشيان أسلوبًا جديدًا في ارتداء الملابس، إذ يقول خبير أزياء لمجلة people، إن هذا الأسلوب يمثل ثقافة جديدة وبيان أزياء فى عالم الموضة، فبعدما اخفت وجهها وملامحها بالكامل، استطاع الجميع أن يعرف أنها كيم كارداشيان.

كيم كارداشيان 

وعلى الرغم من أن كيم كارداشيان، لم تُظهر وجهها، فأن فنان الماكياج ماريو ديديفانوفيتش، كان حاضرًا لأجل نجمته كيم كارداشيان، على أي حال، كما جاء مصفف شعرها كريس أبليتون، وأعاد تصفيف شعرها إلى شكل ذيل حصان أنيق، ينسدل تحت غطاء رأسها.

ليست المرة الأولى

ولم تكن هذه المرة الاولى التى تظهر فيها كيم كارداشيان وهى متخفية بملابسها، فسبق وظهرت مؤخرًا بهذا الأسلوب الغريب، وقد راتدت بدلة جلدية الكامل مع قناع وجه جلدي، حينما وصلت إلى مدينة نيويورك في نهاية الأسبوع الماضي، خلال فاعليات أسبوع الموضة بنيويورك، وتركت المعجبين مصدومين.

كيم كارداشيان 

حفل 2021 Met Gala

وقد أعلن متحف متروبوليتان للفنون، أن الحفل سيعود إلى  جزأين بعد تأجيله العام الماضي،  بسبب وباء COVID-19 وسيتضمن حفل هذا العام سلسلة من الفعاليات التي تحتفل بالموضة الأمريكية، منها إقامة معرضًا بعنوانIn America: A Lexicon of Fashion ، والذي سينطلق لأول مرة في 18 سبتمبر 2021 ويستمر حتى 5 سبتمبر 2022 " العام القادم، للاحتفال بأحدث الأزياء الأمريكية.

للحفاظ على سلامة نجوم ونجمات حفل ميت جالا، وسط تزايد حالات COVID-19 من نوع المتحور دلتا، قام متحف متروبوليتان للفنون، بفرض التطعيم واتداء الكمامات بالنسبة للزائرين، حي أكد المتحدث الرسمي باسم The Met لمجلة PEOPLE: أنه "في الوقت الحالي ، يجب على جميع الحاضرين في The Met Gala  تقديم دليل على اجراء التطعيم الكامل، كما يجب ارتداء أقنعة الوجه في الداخل إلا عند تناول الطعام أو الشرب". 

السجادة الحمراء موضة كيم كارداشيان Met Gala حفل ميت جالا سبتمبر 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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