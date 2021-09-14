فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن في كرة القدم (صور)

تمكن فريق رابطة مشجعي السويس، من حسم لقب بطل دورة مستقبل وطن الرياضية في السويس برعاية أمين الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية عن محافظ السويس أحمد خشانة.

واختتمت فعاليات نهاية دورة مستقبل وطن بالسويس الموسم الثالث بملاعب سليم الحى بعد ماراثون كبير من المنافسات بين شباب السويس بالفرق المختلفة بأقسام السويس.

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

وشهد افتتاح ختام الدورة مباراة تاريخية بين نجوم السويس القدامى، أعقبها تكريمهم وتسليمهم كؤوس وميداليات.

ودارت المباراة النهائية للدورة بين فريقى رابطة مشجعي السويس وفريق أبناء اللواء حسن عيد.

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

وبدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه كلمة أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ رئيس الهيئة البرلمانية لنواب السويس الذى نقل تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب.

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

وأكد خشانة أن الدورة لها أبعاد هامة منها توحيد كلمة الشباب داخل السويس والذين لهم الأولوية داخل الحزب إضافة إلى اكتشاف مواهب رياضية موجها الشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب سليم الحى على حسن الاستقبال والتعاون البناء لنجاح الدورة إضافة إلى اللجان النوعية بالدورة وكل القائمين وعلى رأسهم أحمد فضل أمين التنظيم ورئيس اللجنة وأمين التنظيم وأثنى على جهود السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس في الدورة.

ووجه أمين الحزب في السويس التحية والتقدير لروح اللواء حسن عيد عضو مجلس النواب الراحل، وأكد عزم نواب السويس لتنفيذ وعود الراحل اللواء حسن عيد.

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن

فوز رابطة مشجعي السويس بدورة مستقبل وطن