الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير ورصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ بجنوب بورسعيد .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع «السلام 1»

أعمال تطوير ورصف
أعمال تطوير ورصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع «السلام 1»

تابع  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط مشروع محطة رفع السلام ١ بمنطقة بحر البقر جنوب بوررسعيد، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بجنوب بورسعيد رافقه خلالها مسئولي جهاز تعمير منطقة بورسعيد  ومسؤولى الشركات الهندسية القائمة بأعمال التطوير.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن فى رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام ١ بجنوب بورسعيد، مؤكدا استمرار العمل فى رصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ ببحر البقر، والتي يتم رفع كفاءتها بالكامل نظرا لأهمية مشروع محطة رفع السلام ١ والذى يعد من أهم المشروعات الواعدة.

وأوضح أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد  وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجاري العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٥ مليون م٣ في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة ٤٠٠ ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام ١، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

محافظ بورسعيد سير تطوير السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

الرئيس السيسي يؤكد مواصلة مصر جهودها لإعلاء مصلحة الشعب الليبي ومنع التدخلات الخارجية

«شربنا قهوة سوا ورميته من الكوبرى».. قاتل «مهندس المنصورة» يمثل جريمته

مهندس يطالب بضم حضانة أولاده بعد زواج طليقته من شخص تزوج عرفيا 7 مرات

مصر تُشارك في اجتماع الفريق المعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات

الرئيس السيسي: تقرير الأمم المتحدة يتسم بالشفافية.. والشعب المصري هو البطل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال