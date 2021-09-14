محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع «السلام 1»

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى تطوير ورصف المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ بجنوب بورسعيد .

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط مشروع محطة رفع السلام ١ بمنطقة بحر البقر جنوب بوررسعيد، جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ بورسعيد بجنوب بورسعيد رافقه خلالها مسئولي جهاز تعمير منطقة بورسعيد ومسؤولى الشركات الهندسية القائمة بأعمال التطوير.

واستعرض المحافظ معدلات التنفيذ التى تمت حتى الآن فى رصف الطرق المؤدية من وإلى محطة رفع السلام ١ بجنوب بورسعيد، مؤكدا استمرار العمل فى رصف وتطوير المنطقة المحيطة بمحطة رفع السلام ١ ببحر البقر، والتي يتم رفع كفاءتها بالكامل نظرا لأهمية مشروع محطة رفع السلام ١ والذى يعد من أهم المشروعات الواعدة.

وأوضح أن أعمال التطوير تتم من خلال منطقة تعمير بورسعيد وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمشروعات القومية بمحافظة بورسعيد، لافتا أن محطة رفع السلام تعد كبرى المشروعات القومية الجاري العمل بها بجنوب بورسعيد، وتساهم في رفع الطاقة الاستيعابية إلى ٥ مليون م٣ في اليوم لمحطة المعالجة بشرق التفريعة مما يدعم زراعة ٤٠٠ ألف فدان، كما تدعم خطة التوسع في المشروعات التنموية بسيناء، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة بأعمال إنشاء المحطة وأعمال رصف الطرق المحيطة بمحطة رفع السلام ١، وتكثيف العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.