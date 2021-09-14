في عيد ميلاد وائل كفوري.. أسرار جاذبية الرجل الوسيم

يحل علينا اليوم 14 سبتمبر عيد ميلاد الفنان اللبناني وائل كفوري من أكثر الفنانين جاذبية في العالم العربي، ولد عام 1974 في مدينة زحلة بلبنان، وتقدم “الدستور” أسرار جاذبية الرجل الوسيم وفقًا لموقع the gentlemans journal.

اللحية:

إن الرجال الأكثر جاذبية بالنسبة للنساء هم أولئك الذين لديهم لحية خفيفة ثقيلة لا يرتبط شعر الوجه بالنضج والرجولة فحسب، بل يرتبط أيضًا بالهيمنة والعدوانية.

ارتداء النظارات الشمسية:

النظارات الشمسية تجعل أي شخص أكثر جاذبية وغموضًا، فالعيون مصدر هائل للمعلومات وهشاشة الإنسان علاوة على ذلك، تغطي النظارات الشمسية أيضًا أي عدم تناسق في الوجه.

ترفيع الذقن:

عظم الفك الكبير وعظام الخد المحددة مثيرة للغاية عند الرجال، لأنها توحي بالقوة الوراثية ومستويات هرمون التستوستيرون العالية وبالتالي الذكورة ومع ذلك فإن إمالة الوجه قليلاً ورفع الذقن عاليًا يسلط الضوء على الفك وعظام الوجنتين، وكذلك من الناحية النفسية يجعل الرجل يبدو أكثر سيطرة.

لطيف:

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين كانوا أكثر جاذبية هم أكثر الأشخاص لطفًا مع النساء وكلامهم معسول.

يجعل النساء تضحك:

تحب النساء الرجال الذين يمكن أن يجعلهم يضحكون بثقة فالنساء يقدرن روح الدعابة لدى شركائهن وقدرتهم على إضحاكهم.

الابتسام ببطء:

في دراسة مثيرة للاهتمام على وجه التحديد، وجد الباحثون أن الرجال الذين يتركون الابتسامة تنتشر على وجوههم ببطء ينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية وأكثر جدارة بالثقة من الرجال الذين يبتسمون بسرعة كبيرة.

أجسام مثالية:

تجد النساء أن الرجال أصحاب الأجسام المظبوطة أكثر جاذبية من الرجال النحيفين وغير العضليين، وكذلك الرجال "الأقوياء" المعروفين أيضًا باسم الرجال ذوي الياقات العالية.

المشي بثقة:

بصرف النظر عن أن الاشخاص تبدو فخورة بنفسها، هناك شئ مادي آخر يجب أن يتقنوه هو أن يكون الرجل يبدو واثق من نفسه ويمشي بثقة، فالثقة بالنفس هى أول الأشياء التي يلاحظها الناس.

البرفيوم:

في دراسة في المجلة الدولية لعلوم مستحضرات التجميل، أفاد المشاركون الذين تم رشهم بمكونات مضادة للميكروبات وزيت عطري بثقة أكبر بالنفس وقالوا إنهم شعروا بمزيد من الجاذبية أثناء وضع العطر.

الاعتناء بالأسنان:

وجدت دراسة من جامعة ليدز وجامعة سنترال لانكشاير أن الأسنان هى "المعادل البشري لذيل الطاووس"، ما يعني أنها مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر باختيار الشريك لذا استخدم الفرشاة، الخيط، التبييض، يجب فعل كل ما يمكن القيام به للحصول على ابتسامة رائعة للغاية.