الرئيس الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره البيلاروسي نتائج مناورات «الغرب - 2021»

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الوضع في أفغانستان ونتائج المناورات الاستراتيجية بين البلدين "الغرب ـ 2021".



وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء: "استمرارا للمحادثات الروسية البيلاروسية، التي جرت في 9 سبتمبر الجاري بموسكو، ناقش الرئيسان الروسي والبيلاروسي عبر الهاتف بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك نتائج المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة في الدولتين "الغرب -2021".



وأضاف البيان: "أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى تطورات الوضع في أفغانستان"، مشيرا إلى أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على إجراء المزيد من الاتصالات.