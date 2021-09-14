الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الروسي يبحث هاتفيا مع نظيره البيلاروسي نتائج مناورات «الغرب - 2021»

بوتين
بوتين

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث هاتفيا مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الوضع في أفغانستان ونتائج المناورات الاستراتيجية بين البلدين "الغرب ـ 2021".


وذكر المكتب الصحفي للكرملين، في بيان اليوم الثلاثاء: "استمرارا للمحادثات الروسية البيلاروسية، التي جرت في 9 سبتمبر الجاري بموسكو، ناقش الرئيسان الروسي والبيلاروسي عبر الهاتف بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك نتائج المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة في الدولتين "الغرب -2021".


وأضاف البيان: "أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى تطورات الوضع في أفغانستان"، مشيرا إلى أن بوتين ولوكاشينكو اتفقا خلال المحادثة الهاتفية على إجراء المزيد من الاتصالات.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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