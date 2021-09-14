«بيسكوف»: صحة بوتين جيدة وتم فحصه بعد إصابة عدد من المحيطين به بكورونا

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، أن صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدة تماما، مشيرا إلى إجراء فحص طبي له للتأكد من وضعه الصحي بعد تعدد الإصابات بفيروس كورونا في دائرة المحيطين به.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال للصحفيين عما إذا تم فحص الرئيس الروسي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، "بالتأكيد، هذا حدث وتم إجراء الفحص الطبي للرئيس، وهو بصحة جيدة تماما".

وأضاف "بيسكوف"، "أن العزل الذاتي لن يؤثر على عمل الرئيس بشكل مباشر، ولكن لن تكون هناك فعاليات تواصل مباشر لبعض الوقت"، مشددا على أن هذا العزل لن يمنع الرئيس بوتين من التواصل للعمل عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح أن سبب العزل هو وجود مصابين في محيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدون أن يحدد ما إذا كان هؤلاء المصابون قد تم تطعيمهم أم لا.