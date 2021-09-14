الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفير العراق بالقاهرة: نثمن الدعم المقدم من مصر لبلادنا

السفير العراق بالقاهرة
السفير العراق بالقاهرة

التقى سفير العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور أحمد نايف الدليمي، أمس الإثنين، وزير الإنتاج الحربي، المهندس محمد أحمد مرسي. 

في بداية اللقاء، أعرب السفير عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، لافتًا إلى أنَّ مصر بإمكانياتها ستكون عاملًا رئيسيًا ومهمًا في المساهمة بإعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني.

كما ثمن الدعم والإسناد الذي تقدمه إلى العراق، موضحًا أن العراق بعد أن تجاوز مرحلة العمليات العسكرية بتحقيق النصر على عصابات "داعش" الإرهابية، والتي جسد فيها الشعب العراقي أبهى صور الوحدة الوطنية ضد عصابات داعش التكفيرية، وتوجه اليوم نحو التنمية والاعمار بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأس هذه الدول هي مصر.

 وأشار إلى حرص العراق على فتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، إضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يعزز رغبة العراق في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه؛ أشار وزير الإنتاج الحربي إلى أهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تحقق منفعة لكلا الجانبين، منوهًا بأنَّ الوزارة تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتي تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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