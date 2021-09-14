الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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تقارير ومتابعات

بعد أسبوع من إيقافه.. حسن شاكوش لـ هاني شاكر: أتمنى أرجع للغناء قريبًا

حسن شاكوش
حسن شاكوش

مرّ ما يقرب من أسبوع على قرار إيقاف نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، للفنان ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الأزمة التي وقعت بينه وبين الفنان رضا البحراوي، والتراشق بالألفاظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ومن خلال "اللايف" عبر صفحاتهم الشخصية.

 

وقدّم مطرب المهرجانات حسن شاكوش، الاعتذار من جديد للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قائلًا: "انا آسف مرة تانية لأستاذنا وأخونا الكبير على أي تطاول حصل مني لأي فنان أو عازف كلهم أخواتي وأستاذتي".

 

وتابع شاكوش في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "انا راضي بقرار سحب الترخيص السنوي الخاص بيّا ومش هتعدى القرار حتى لو هقف في محل أبيع فيه، طالما هاكل بالحلال، والحمد لله على كل حال، أكيد فيه حكمة من ربنا ورسالة ليّا في حاجة معينة".

 

وأكد شاكوش أنه حاليًا لا يعمل نهائيًا، ولا يمارس مهنة الغناء حتى لا يتعدى قرار النقابة بالإيقاف، مختتمًا بتوجيه رسالة للفنان هاني شاكر قائلًا: "اتمنى أن أرجع تاني قريبًا للغناء".

 

قرار إيقاف شاكوش والبحراوي

يجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف رضا البحراوي لمدة شهر، على أن يحق له العودة إلى الغناء بعد انتهاء مدة الإيقاف، وأعلن مطربا المهرجانات الشعبية حسن شاكوش ورضا البحراوي، في وقت سابق، تصالحمها بعد يوم من قرار نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لهما لمدة شهر، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

 

وظهر شاكوش والبحراوي، خلال فيديو مشترك بثه الأول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وتبادلا المصافحة بينهما والتأكيد على التصالح وأنهما آسفين لتفوههما بأمور سلبية أزعجت الجمهور ونقيب المهن الموسيقية.

 

وكان مجلس نقابة المهن التمثيلية، أكد في بيان له، أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، داعيا جموع الفنانين ومؤدي المهرجانات إلى التمسك بالأخلاق الحميدة والحفاظ على قيم المجتمع الرصينة والتمسك بالكلمة الصائبة.

نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر رضا البحراوي قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش

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وائل لطفي

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