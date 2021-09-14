للقراءة.. أفضل 8 قصص أسطورية للأطفال

تشكل الأساطير جزءًا لا يتجزأ من الوجود البشري، والقصص الأسطورية التعليمية، يمكن أن تكون ممتعة ومسلية إذا تم سردها بطريقة ممتعة للأطفال، لذلك نرصد في السطور التالية أبرز القصص الأسطورية للأطفال بحسب موقع “health ” وهي كالآتي:

سورداس الهندية:

هذه واحدة من أفضل القصص الأسطورية الهندية لابنك، و يمكنك أن تحكي قصة سورداس مع هذا يمكن لطفلك أن يتعلم أن المعلم يعرف نقاط ضعف طلابه ويعرف كيف يعلمهم، لذلك من المهم أن يثق الطالب بمعلمه ويتبعه بإخلاص.

أساطير D'Aulaires اليونانية:

إذا كنت تريد أن يعرف ابنك الأساطير اليونانية ، فلا تنسَ اختيار "D'Aulaires"ستساعد القصص الممتازة ابنك على تطوير الإلمام بالأساطير اليونانية.

بيرسي جاكسون:

إذا كنت ترغب في تعريف ابنك بالأساطير المصرية والرومانية واليونانية ، فيجب قراءة هذا الكتاب من تأليف ريك ريوردان، سيحب ابنك قراءة كل القصص التحفيزية، و هناك عدد قليل من الشخصيات في الحكايات مع معارك مليئة بالإثارة .

حكايات الآلهة والفراعنة:

هل أنت مهتم بالآلهة والفراعنة والتاريخ والأساطير في مصر وتريد أن تغرس نفس الشيء في ابنك أيضًا، فإن الرواية المصورة التي كتبها مارسيا ويليامز أمر لا بد منه، يختار الكاتب منهجًا فكاهيًا في كتابه سيحبه ابنك بالتأكيد.

فخر ماريشي:

القصص الأسطورية الهندية للأطفال ، مثل هذه ، هي طريقة جيدة لمساعدة طفلك على تعلم أن الفخر والتباهي يؤديان إلى السقوط من خلال قصة ماريتشي.

سداد روكشماني:

ستساعد مجموعة أخرى من الحكايات الأسطورية الهندية مثل Rukshmani's Repayment طفلك على فهم أهمية طلب الإذن، و المغزى من القصة التي يتعلمها طفلك هو أنه ليس من الصواب أن تأخذ أشياء للآخرين دون الحصول على إذنهم

الملك مهاباد:

تعلم قصة الملك مهاباد ابنك أنه لا ينبغي لأحد أن يبقى تحت الانطباع الخاطئ لاتباع طريق الخلاص إلا بعد التقدم في السن، و يمكن للمرء أن يموت في أي وقت يمكن غسل كل الآثام عندما يطلب المرء المغفرة بكل إخلاص.

يونغ زيوس:

زيوس هو كتاب مصور ساحر ، حيث يمكن لطفلك التعرف على الحقائق المرتبطة بزيوس سوف يحبك ابنك ببساطة لإحضار هذا الكتاب المصور الجميل.