الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في تحسين جودة حياة المواطنين

ايمن محسب
ايمن محسب

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يبلور النجاحات التي حققتها الدولة في مختلف الأصعدة وتأثير الخطوات الجادة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحسين جودة الحياة لعل منها مبادرة حياة كريمة التي كان لها تأثير إيجابى للغاية في تطوير الخدمات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية مؤكدا أن مصر قدمتا نموذجا يحتذى به في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف محسب، في تصريح  لـ“الدستور” ، أن مصر نفذت زيارات كثيرة بتوجيه الرئيس السيسى إلى العديد من الدول خلال جائحة كورونا للتأكيد على التضامن والتعاون، وهو أكدت عليه الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر خلال الحلقة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، كما أنها بذلت جهودا استثنائية للاستجابة لمواجهة الجائحة، وحققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأمثل من الموارد من أجل التعامل مع الجائحة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن عودة التقرير بعد توقف 10 سنوات، يؤكد أن الدولة استطاعت تجاوز العديد من التحديات الكبيرة، وأن الدولة أصبحت أكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية، وأكثر حرصا على اتاحة كل البيانات، واتباع منهج الشفافية في كل الإجراءات موضحا أن الدولة تبنت برنامج اصلاح اقتصادي لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد، من أجل اتاحة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية.

وكان قد تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، من قبل الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة جائحة كورونا تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية التوازن الاستراتيجي

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