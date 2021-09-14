لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء عن ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، حيث بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام، وانتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

نتيجة تقليل الاغتراب

وتقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية" برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021

يمكن الدخول على لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2021، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن 82 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب .

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وشدد على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق اضغط هنا، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

قواعد تقليل الاغتراب 2021

تحويل إلى كلية غير مناظرة:

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه)، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات (إن وجدت).

التحويل إلى كلية مناظرة:

– يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى (أ)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

- في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك فى القاهرة الكبرى خمسة كليات للهندسة (القاهرة - عين شمس - حلوان - المطرية - شبرا)، والحد الأدنى للقبول بها مثلا فى الشهادة العربية من الكويت (392 و391 و390 و388 و387) درجة فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل فى الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل.

بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب فى الكليات التى تطبق نظامى القبول (الانتظام- الانتساب الموجه) فيتم مراعاة ما يلى:

- الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لما يلي:

– إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتظام).

– إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقاً لنظام (الانتساب الموجه).

- الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقاً لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.