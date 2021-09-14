«شربنا قهوة سوا ورميته من الكوبري».. قاتل «مهندس المنصورة» يمثل جريمته

مثل المتهم بقتل صديقه المهندس أحمد عاطف جريمته من مكان الواقعة فوق كوبري الجامعة بمدينة المنصورة وشرح كيف دفعه من أعلى الكوبري وأن خلافا نشب بينهما بسبب المبلغ الذي كان من المفترض أن يأخده الفقيد وهو 80 ألف جنيه.

وأضاف المتهم أن مشاجرة حدثت بينهما أدت لقيامه بدفعه من أعلى الكوبري بسبب المبلغ المتفق عليه و ظل معه ساعتين قبل ارتكابه الجريمة وتناولا سوياً «فنجان قهوة».

وقررت نيابة طلخا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق عقب استماع النيابة لاعترافاته بقتل زميله وإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة.

وكانت مباحث الدقهلية تمكنت من كشف لغز العثور على جثة المهندس أحمد عاطف عقب اختفائه لمدة 10 أيام، وتبين أن صديقه “محمد” هو من قام بذلك حيث قام بإلقائه من أعلى كوبري الجامعة بمدينة المنصورة بسبب خلافات مالية.

وكانت مباحث الدقهلية تمكنت من العثور على جثة المهندس المختفي منذ عدة أيام غارقا داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري جامعة المنصورة وتم انتشال الجثمان.

انتقل ضباط المباحث والنيابة إلى مكان العثور على الجثة وطلبت النيابة انتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، والانتقال للمعاينة، وتفريغ الكاميرات بالمنطقة.

كانت مديرية أمن الدقهلية تلقت إخطارا من مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة داخل مياه نهر النيل أسفل كوبري الجامعة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أحمد عاطف" المهندس المتغيب منذ 10 أيام، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى الدولي، وتم تحرير محضر بالواقعة.