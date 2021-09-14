نسرين طافش فى دبى لمدة أسبوع من أجل فيلم «فى القلب»

سافرت النجمة نسرين طافش أمس إلى مدينة دبى بصحبة فريق عمل فيلم «فى القلب» لتصوير المشاهد الخارجية للعمل هناك.

ويستمر أبطال العمل فى دبى لمدة أسبوع على أن يعودوا إلى القاهرة نهاية الأسبوع القادم لاستكمال مشاهد العمل المرجح عرضه فى موسم رأس السنة الجديدة.

وانطلق تصوير فيلم "فى القلب" منتصف شهر أغسطس الماضى وهو من بطولة خالد سليم ونسرين طافش، والمؤلف محمد حسين ألماظ والمخرج مرقس عادل.

تفاصيل فيلم فى القلب

يذكر أن فيلم «فى القلب» كان يحمل فى البداية اسم «أزمة قلبية» وهو من بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز توني ماهر ونخبة من ألمع النجوم، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، إخراج مرقس عادل.

وكانت الفنانة نسرين طافش قد أعلنت عن حصولها على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل «المداح» للنجم حمادة هلال، وتجسد الفنانة نسرين طافش فى مسلسل "المداح" شخصية ريفية متزوجة من حمادة هلال، الذي يدخل فى العديد من المشاكل، حيث يقدم دور منشد ديني يرث من والده موهبة الإنشاد، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد والموشحات الدينية وجلسات الذكر والمديح.

"المداح" بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومدير تصوير كريم عاشور، ومن إخراج أحمد سمير فرج.