الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة اللبنانية يترأس الاجتماع الوزاري الثاني

الاجتماع الوزاري
الاجتماع الوزاري الثاني

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية، اليوم الثلاثاء، بحضور أعضاء اللجنة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء الإعلام جورج قرداحي، العدل هنري خوري، المالية يوسف خليل، التنمية الادارية نجلا الرياشي، الداخلية بسام مولوي، الطاقة وليد فياض، الثقافة محمد مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، المهجرين عصام شرف الدين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريم.

وتابعت اللجنة البحث في ملاحظات الوزراء على مشروع البيان الوزاري، على أن يعقد اجتماع ثالث غدا.

وكان رئيس مجلس الوزراء اللبناني  استقبل سفيرة فرنسا آن غريو، سفير النروج مارتن ييترفيك، ثم القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد مايكلز.

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 

وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بإعلان اتفاق زعماء لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ترحيبها بإعلان اتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وبعد تعثر دام 13 شهرا منذ استقالة حكومة لبنان برئاسة حسان دياب و لقاءات عديدة بلغت 14 لقاءً بين رئيس لبنان العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى، والتي جرت خلال الفترة الماضية في قصر بعبدا الرئاسى، وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون و ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا برئاسة نجيب ميقاتى ، وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى.

لبنان سيفتح المجال لإصلاح علاقاته مع الدول العربية

وسبق وصرح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أنه سيطرق أبواب العالم العربى  وسيوصل العلاقات مع الأشقاء العرب لأن لبنان بحاجة لأشقائه العرب.

وأكد ميقاتى أن لبنان سيفتح المجال لإصلاح علاقاته مع الدول العربية لأن لبنان يقوى بمحيطه العربى، خاصة أن لبنان يمر يظروف عصيبة، فأصبحت تختصر من قوت أطفالها بسبب شح الألبان، فلبنان يعانى أزمة اقتصادية غير مسبوقة ، شدد على ضرورة التلاحم بين أبناء الشعب اللبنانى لبناء بلدهم وتنميته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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