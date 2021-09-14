الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدوار تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا

كنيسة
كنيسة

أعلنت كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدوار، ترتيبات مواجهه الكنيسة لفيروس كورونا المُستجد، وقالت الكنيسة في بيانًا لها، بناءً على تعليمات الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ونظرًا لانتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا وخصوصاَ بين الأطفال، تقرر تعليق قداسات الاطفال وخدمة التربية  الكنسية ابتدائى وإعدادى وثانوى وكافة الأنشطة المتعلقة بتلك المراحل لحين إشعار آخر .

و أضاف البيان، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية عند الحضور إلى الكنيسة، و يذكر أنه اتخذت عددًا من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قرارات صارمة بشأن الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وخاصة مع تزايد أعداد الإصابات، حيث عملت على تقليص أعداد الحضور بالأفراح والأكاليل بالكنائس.

- الاحتفال بعيد الصليب

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 27 سبتمبر الجاري، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي، بإجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا، وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب أحد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية، وتتأهب الكنائس للاحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة «جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هرقل، وتعود ذكرى اكتشاف الصليب بعد ان ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي.

و احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت الماضي، بعيد النيروز، وذلك وسط  إجراءات احترازية مُشددة من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة.

والنيروز أو عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وقد أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية (ني - يارؤو) والتي تعني الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل.

الكنيسة القبطية كنيسة الملاك ميخائيل بكفر الدوار الكنيسة لفيروس كورونا الم ستجد فيروس كورونا الأرثوذكس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات احترازية الأنبا باخوميوس مطران البحيرة اجراءات احترازية لمواجهة كورونا الأنبا باخوميوس مطران البحيرة مطران البحيرة ومطروح الموجة الرابعة من فيروس كورونا إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الموجة الرابعة لفيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«شربنا قهوة سوا ورميته من الكوبري».. قاتل «مهندس المنصورة» يمثل جريمته

الرئيس السيسي: تقرير الأمم المتحدة يتسم بالشفافية.. والشعب المصري هو البطل

الرئيس يهنئ المصريين على تحملهم وصبرهم: إحنا بنينا للنهوض ببلدنا

مصر أصبحت أكثر انفتاحا .. 7 رسائل مهمة لـ مدبولي خلال تسليم تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021

السيسي: اللاجئون ضيوف المصريين.. ونقدم لهم كل الدعم

الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول نشاطا في مواجهة كورونا بتوجيهات السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح .. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

100 مستوطن يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال

تحطم طائرة إسرائيلية باليونان: مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته

السلطة الفلسطينية تطلب تدخلًا دوليًا لوقف تصعيد إسرائيل ضد الأسرى