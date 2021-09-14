الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس «الأورومتوسطي» يبرز أهمية الجانب التربوي في نجاح المشاريع الإصلاحية

د. منير القادري
د. منير القادري

أكد الدكتور منير القادري رئيس مؤسسة الملتقى، ورئيس المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم على ضرورة وأهمية الجانب التربوي والأخلاقي في نجاح المشاريع الإصلاحية، مسلطا الضوء على المشروع الإصلاحي لسيدنا يوسف عليه السلام، الذي أنقذ الله به بلد مصر والأمم المحيطة بها من الأزمة، مشيرا إلى أن  قصته مليئة بالإشارات إلى واقع تخطيطي يتسم بحسن التدبير ويهتم بأدق الأساليب وأعمقها، سواء في جانب الاقتصاد أو السياسة أو التربية الأخلاقية أو غيرها.

واستطرد أنه عليه السلام  وضع الأهداف اللازمة لإنجاح خطته، عبر اعتماد التشغيل الكامل للأمة والبرمجة الكاملة للوقت، واستغلال طاقة الأفراد مع اختيار رجال أمناء لمساعدته بصدق و إخلاص في مهمته الاستثنائية؛ على اعتبار أن الأزمات والظروف الاستثنائية تحتاج إلى سلوك استثنائي، وأن سلوك الناس في الأزمات غير سلوكهم في الظروف العادية.

وأبرز "القادرى" خلال مداخلته في ليلة الوصال الرقمية التي تنظمها مشيخة الطريقة البودشيشية، اهتمام سيدنا يوسف  عليه السلام  في خطته بالعنصر البشري لعلمه أنه لا تنجح خطة ليس وراءها الإنسان الذي يطبق مقتضياتها ويُنَفِذُها، لافتا الى أن منهجه في التعامل مع الإنسان يظهر في ثلاثة أسس :

أولاً: في دعوته للسجينين للتوحيد عندما قال: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ * مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} [يوسف: 39، 40].

ثانيا: في توظيفه للأساس الأخلاقي من خلال قوله للملك: إني "حفيظ " أي أمين ، موضحا أن الأمانة لا تتأتى إلا بمنظومة أخلاقية مترابطة متماسكة بين أفراد المجتمع، وأن هذه المنظومة لا تبنى  إلا بواسطة برنامج تربوي، و يشرف عليها علماء ربانيون حكماء بأخلاق وهمم عالية مؤمنون بهذا المشروع الإصلاحي.


ثالثا: في قوله عليه السلام : {إنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ} [يوسف: 55]، مشيرا الى أن  كلمة {عَلِيمٌ} تعني أنه  يتقن  فنون وعلوم الإدارة والتسيير التي تقود إلى نجاح خطته.

رئيس المركز الأورومتوسطي الجانب التربوى الاخلاقى

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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