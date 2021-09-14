ابنة نقيب المحامين: حكم بحبس وتغريم سيدة داومت على إهانتي وأسرتي

حصلت مي رجائي عطية، ابنة نقيب المحامين رجائي عطية، على حكم من المحكمة الاقتصادية اليوم، ضد إحدى السيدات، بالحبس والغرامة، بسبب مداومتها توجيه السباب بحقها وبحق أسرتها.

وأوضحت ابنة نقيب المحامين في بيان لها: "منذ انتخاب والدى رجائي عطية نقيبًا للمحامين تعرضت وأسرتى وأبنائى لحملة شرسة من إحدى السيدات والتى تدعى س. عمر أبو بكر، كل ذلك لا لشئ إلا لكوني ابنة رجائى عطية المحامي ومديرة حملته أثناء الانتخابات" ".

وأضافت: "على الرغم من أنقطاع صلتي نهائيًا بنقابة المحامين وعدم دخولي إلى النقابة منذ الانتخابات وحتى الآن سوى مرة وحيدة لتهنئة والدى للفوز بمكانة نقيب المحامين الرفيعة، غير أن السيدة المشار إليها - بتحريض من خصوم والدى الانتخابيين - لم تتوقف يومًا ولا ساعة ولا دقيقة عن الإساءة لي ولأسرتى وأبنائى بربط اسمي كذباً بنقابة المحامين ونشر الأكاذيب والشائعات والاتهامات الكاذبة والمختلقة والافتراءات والمساس بسمعتي وذمتي وشرفي وشرف أسرتي وأبنائي في انتهاك صريح لكل القيم والأعراف والأخلاق عبر صفحات عديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكملت: "حين فاض الكيل وجاوز التدنى الاخلاقى كل حد ـ بعد تحملي طويلاً الأذى بكل صبر بوصفه ضريبة ادفعها عن نجاح ابى ـ فقد ترفعت عن أى رد، مكتفية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها والاستغاثة عبر البث المباشر بالجهات المسئولة للحصول على حقى فى رد ما وقع على من تعد وافتراء وكذب وتشهير وانتهاك لحرمة بيتى وأسرتي الخاصة".

وأشارت: "اليوم وقد صدر حكم القضاء ضد السيدة المذكورة بمعاقبتها بالحبس والغرامة، ولا يسعنى سوى أن أتقدم بعظيم الشكر لكل من ساندني فى هذه المحنة وسأتمسك بحقي و حق أسرتى في المطالبة بتشديد العقوبة للحد الاقصي واستكمال الطريق حتى نهاية درجات التقاضى ولن أقبل أى مساومة فى ذلك تحت أى ظرف".

واختتمت: "شكرًا قضاء مصر العظيم.. شكرًا النائب العام.. وكل الشكر والتحية والإعزاز لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى سادت فى عهده دولة القانون".

وسبق أن ظهرت «مي» ابنة نقيب المحامين رجائي عطية في مقطع فيديو عبر صفحتها على «فيسبوك»، وهي تبكي وتطلب دعمها بسبب التعرض لها من قبل إحدى المحاميات -صدر قرار بوقفها عن العمل- بشكل مستمر واتهامها بالتحكم في النقابة وأخذ عمولات.

وقالت «مي»: «أتعرض لهجمات شرسة جداً بسبب أن والدي هو نقيب المحامين، وهناك أشخاص ليس لي أي معرفة شخصية بهم نهائياً يتهمونني يومياً بأشياء أخجل أن أتحدث عنها في الشرف والسرقة وإدارة نقابة المحامين وغيره، حتى ينتقموا من أبي».

وأضافت: «لم أدخل نقابة المحامين إلا مرة واحد في يوم إعلان فوز رجائي عطية بمنصب نقيب المحامين، حيث أنني كنت مديرة حملته الدعائية».

وتابعت: «تم اتهامي بإدارة نقابة المحامين والتجسس عليها وأخذ عمولات وغيره، على غير الحقيقة ولن أترك حقي حيث قدمت بلاغاً في السيدة التي تواصل اتهامي وتوجيه الشتائم بحقي، لأننا في دولة قانون، ولا يرضي أحد أن يتم التعرض لي بهذا الشكل ولم يعد في إمكاني احتمال ذلك، خاصة وأن الأمر لم يقتصر على التعرض لشخصي بل وصل الأمر إلى التعرض لابنتي».

وسبق أن تقدم رجائي عطية نقيب المحامين، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، ضد س. عمر أبوبكر، عما وقع منها من سب وقذف في حقه وإساءة إلى شرفه واعتباره، وقيد البلاغ برقم 948 لسنة 2020 عرائض نيابة استئناف القاهرة.

كما أصدر نقيب المحامين قرارًا تضمن إحالتها للتحقيق بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن: «يعرض أمر إسقاط عضويتها بنقابة المحامين لافتقادها شرط السيرة المحمودة وحسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة، وهو ما تقرر المادة /13 محاماة سقوط قيد من يفتقدها بقوة القانون دون حاجة إلى صدور قرار بذلك، على أن يتولى الأمين العام إخطارها بالحضور إلى النقابة العامة الساعة الحادية عشرة صباح الأربعاء 16 يونيو الجاري».