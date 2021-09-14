الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب مدينة زويل يطلقون مهرجان العلوم في نسخته الخامسة

مدينة زويل للعلوم
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن استعداداتها لانطلاق مهرجان العلوم في نسخته الخامسة وذلك خلال الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري بمقر مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بحدائق أكتوبر للفئات العمرية من 15 وحتى 25 سنة وذلك بحضور لفيف من كبار الشخصيات وأعضاء مجلس الأمناء لمدينة زويل.

وينظم طلاب مدينة زويل هذا المهرجان السنوي والذي يعد أهم حدث علمي ينفرد به طلاب جامعة العلوم التكنولوجيا بمدينة زويل سنوياً.

يهدف المهرجان لتبسيط العلوم لعدد كبير من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 25 عاما، حيث يتم أخذهم رحلة إلى المستقبل لرؤية العلوم وكيفية تأثير الأحداث على بعضها البعض وكيف أن حدثًا صغيرًا بإمكانه تغيير العالم أجمع.

ومن المقرر أن يتم عرض العلوم بطريقة شيّقة تُناسب طُلّاب المدارس والجامعات، وكذلك غيرهم من غير المُتخصّصين وذلك بحضور لفيف من أساتذة الجامعات والكتاب والعلماء والباحثين، والدكتور محمود عبد ربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، والدكتور إبراهيم الشربيني الرئيس المؤسس للمهرجان ومدير برنامج علوم النانو ومركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يكون الشعار الرئيسي للمهرجان هذا العام هو "الرجوع إلى المستقبل Back To The Future".

 

التكنولوجيا الجامعات طلاب الجامعات جامعة حلوان المدارس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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