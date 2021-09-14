الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 تتصدر مؤشرات البحث.. رقم شكاوى تقليل الاغتراب

تنسيق
تنسيق

تصدرت نتيجة تقليل الاغتراب 2021 لطلاب الثانوية العامة المتقدمين فى التنسيق مؤشرات البحث على جوجل، وقام العديد من الطلاب بالتقديم على تقليل الاغتراب نظرًا لبعد سكنهم عن الكلية التى وقع عليها الاختيار.

نتيجة تقليل الاغتراب 2021

وعن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدت تصريحات خاصة بتقليل الاغتراب والنتائج الخاصة بهم، تقول وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن تقليل الاغتراب بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021،  وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وحول تساؤل العديد من الطلاب عن تقليل الاغتراب وفتح موقع التنسيق مرة أخرى تقول وزارة التعليم العالى والبحث العلمى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار أنه  سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني  لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

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و نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين  في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة،  وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة و المحافظات.

وكان قد يواجه طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتقليل الاغتراب عدد من المشكلات أبرزها بعد الجامعة التى تم اختياره فيها عن منزله سواء فى محافظة بعيدة جدًا أو كلية تبعد عن سكنه بمسافة طويلة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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