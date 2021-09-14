الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة ثانى ضحايا حادث انفجار خط غاز بإحدى العمارات السكنية بطنطا

الضحية
الضحية

توفى، منذ قليل، ثانى ضحايا حادث انفجار خط غاز بإحدى العمارات السكنية بمنطقة الحكمة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، متأثرا بحروق شديدة داخل مستشفي الحروق بزفتى العام.

كانت منطقة الحكمة بدائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية قد شهدت منذ أيام قليلة انفجار خط الغاز الطبيعى بالمنزل، وسط حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة، والمناطق المجاورة، وأسفر الحادث عن انهيار جدران المنزل وانهيار السلالم، وإصابة 2 من السكان بحروق شديدة ومصرع أحد السكان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومسئولو حى أول طنطا وتم إخلاء المنزل، وفرض كردون أمنى حوله واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

كان  الدكتور طارق راشد  رحمي  محافظ الغربية أعلن أنه تم إخلاء منقولات سكان عقار الذى وقع به الانفجار بشارع جرجس دميان من الحكمة بمدينة طنطا والمكون من 13 أسرة من المتضررين ونقلهم إلي إسكان الإيواء باشناواى مركز السنطة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بوجود المهندس عادل داود رئيس حى طنطا وقوات أمنية من قسم أول طنطا والأمن المركزى.

كان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية قد قرر إزالة العقار الذي تعرض لانهيار جزئي بمدينة طنطا  الثلاثاء الماضى نتيجة انفجار بخط الغاز بالمنزل وذلك بعد توصية اللجنة الفنية بكلية الهندسة والتي تم تكليفها بإعداد تقرير عن حالة المبني.

وفاة ثاني ضحايا حادث انفجار غاز بأحد العمارات السكنية بطنطا متأثرا بحروق شديدة داخل مستشفى الحروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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