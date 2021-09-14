الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط أطنان «زيوت وأعلاف» مجهولة المصدر فى حملة بالشرقية

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين في الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة مكبرة من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة نصف نقل قادمة من ديرب نجم متجهة إلى أبو كبير محملة بـ50 كرتونة زيت طعام مجهول المصدر تحتوي كل كرتونة على 12 زجاجة سعة كل زجاجة 800 ملليلتر، بإجمالي كمية مقدارها 480 لتر زيت، وتم تحرير المحضر رقم 1187 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

وفي سياق متصل، تمكنت حملة تموينية من ضبط سيارة جامبو قادمة من مركز فاقوس متجهة إلى قرية التل اﻷحمر محملة بـ6 أطنان و750 كيلوجرام أعلاف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 1198 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر. 

وتمكنت الحملة، كذلك أثناء مرورها، بعزبة مندلية الصغيرة من ضبط طلمبة رصيف غير مرخصة تعمل من داخل محل، وتم ضبط 500 لتر سولار و500 لتر بنزين 80، بإجمالي كمية مقدارها واحد طن سولار وبنزين مهربة يتم بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 1199 لسنة 2021 جنح أ. د. ط. ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

السوداء السوق المخابز حملة محافظ الشرقية محطات فاقوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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