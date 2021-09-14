الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة النقل تشدد على ارتداء الكمامة داخل مرافق السكة الحديد والمترو

المترو
المترو

حذرت وزارة النقل اليوم من استقلال المرافق التابعة لها بدون ارتداء الكمامة، خاصة داخل الخطوط الثلاثة للمترو. 

وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه يجب الحرص على ارتداء الكمامة داخل محطات السكك الحديدية وذلك للوقاية من التعرض للإصابة بفيروس كورنا خلال الموجة الثالثة. 

وأشارت وزارة النقل إلى أن ارتداء الكمامة يساعد في الحفاظ على حياتك وحياة الآخرين وكذلك أسرتك، لذا يجب التأكيد على ارتدائها وعدم نزعها.

وأجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بمشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 6.5 كم ويشمل 22 محطة.

وتفقد الوزير أعمال التنفيذ بمسار المشروع وكذلك المحطات التي يجرى تنفيذ الأعمال بها بالعاصمة الادارية (الاستاد-الطيران- R2 -R3 - مدينة الفنون والثقافة -الحى الحكومى - مسجد مصر - مدينة العدالة)، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع ٢٣.٩% وبلغت نسبة الأعمال المدنية ٢٧%، (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية ٢١% ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة ٩% ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة ٩٠% وجاري توريده، كما بلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 30.4% ويتم تصنيع القطارات طبقا لأحدث المواصفات العالمية، وقد تم توريد ووصول القطارين الأول والثاني، وجاري تصنيع القطارات الثالث والرابع والخامس من أسطول الوحدات المتحركة لمونوريل العاصمة الجديدة.

وتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وكذلك الأعمال المدنية بورشة المشروع بالعاصمة الإدارية، وكل قطاعات ومحطات المشروع، مؤكداً على أن أى منطقة يتم إنهاء الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل.

 ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع، حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلىالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

وزارة النقل حذرت ارتداء الكمامة المترو السكة الحديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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