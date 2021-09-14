الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسوان: الانتهاء من مستشفى الباطنة يمثل نقلة نوعية في الخدمة الطبية

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الخدمة الطبية بمستشفيات الجامعة ستشهد انطلاقة جديدة نحو منظومة طبية حديثة، من خلال استكمال مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ الذي يتكون من بدروم ودور أرضي و4 أدوار متكررة بمجموع مساحات 8400 متر مسطح. 

ولفت إلى أن ذلك بهدف تدعيم الطاقة السريرية للمستشفى أسوان الجامعي الحالي، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 450 سريرًا، وبالانتهاء من مبنى مستشفى الاستقبال والطوارئ سيكون إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بأسوان، حيث يضم 150 سريرًا.

ويأتي ذلك في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمستشفيات جامعة أسوان، وفي ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الأسواني.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة اسوان، أنه تم تنفيذ أكثر من 95% من مشروع إنشاء مستشفى الباطنة بالمبنى الحالي، والتي تصل تكلفتها الإنشائية إلى 150 مليون جنيه، بالإضافة إلي 74 مليون جنيه للتجهيزات الطبية والأثاث. 

وأوضح "الدهشوري" أن مستشفي الباطنة تتكون من 5 طوابق بطاقة 150 سريرًا موزعين على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعي، والتي ستكون إضافة حقيقية للمنظومة الطبية بمستشفيات الجامعة .والتي سيتم افتتاحها قريبًا، ما يعطي فرصة كبيرة لاستيعاب العديد من المرضى في مختلف التخصصات والعمل على تخفيف العبء عن كاهل مرضى أبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن مبنى مستشفى الإستقبال والطوارئ يتكون من عدة أقسام قسم الاستقبال وقسم عمليات الطوارئ، وعنايات مركزة وإقامة وأشعة ومعامل تحاليل وحدة تعقيم ومغسلة بالإضافة إلى جراج ومطعم مركزي. 

كما يربط بين المستشفى الجامعي ومستشفى الاستقبال والطوارئ الجديد وكباري اتصال معلقة لتسهيل نقل المرضي وحالات الإصابة والطوارئ والحوادث وتسهيل حركة تنقل المرضى والأطباء وهناك أقسام المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب تم تطويرها بكفاءة طبية عالية ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية خدمة لمرضي أسوان والتي سيتم افتتاحها قريبًا. 

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وائل لطفي

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