قبل بداية العام الدراسي.. ماذا يُقلق المعلمون والآباء؟

عادةً ما تكون بداية العام الدراسي وقتًا ممتعًا، للمعلمين وأولياء الأمور، لكن هذا العام مختلف قليلا، فمعظمهم ينتابهم القلق والخوف بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة معدلات الإصابة بالتزامن مع مواجهة البلاد الموجة الرابعة لكوفيد-19.

ونرصد مجموعة من الأشياء التي تقلق المعلمين في العام الدراسي الجديد بحسب موقع "littlethings" وهي كالآتي:

هل ستكون هناك وسائل راحة للمعلمين المعرضين لمخاطر عالية؟

وفقًا لـ AARP ، فإن واحدًا من كل أربعة مدرسين معرض لخطر الإصابة بمرض خطير عند افتتاح المدارس رسميًا، بالنسبة للمعلمين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أو أولئك الذين لديهم عوامل خطر أخرى ، قد يكون هذا وضعًا مميتًا.

ويواجه العديد من المعلمين قرار التقاعد المبكر، ببساطة لأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سيظلون آمنين أم لا.

هل يمكن للطلاب اتباع البروتوكول؟

من الصعب التحكم في مجموعة من طلاب الصف الأول، وبالنسبة للعديد منهم، قد يكون ارتداء القناع أمرًا مخيفًا، في حين أنه من المهم للآباء ممارسة البروتوكول مع أطفالهم، سيتعين على المعلمين أيضًا المساعدة في توجيه الطريق، لذا فإن الإجراءات الروتينية والهياكل التي يمكن التنبؤ بها يمكن أن تساعدهم على الشعور بالهدوء والاستعداد للتعلم.

هل سيكون التدريس بنفس الفعالية؟

كل معلم يشعر بالذعر في الوقت الحالي، ويتساءل عما إذا كان بإمكانه بسهولة التخلص من مخاوفه جانباً والتعليم، وبالنسبة للمعلمين الذين قد يتكلمون بلطف ، قد يكون من الصعب تغطية أفواههم، في بيئة الفصل الدراسي، قد يكون القناع غير مريح بشكل خاص إذا كانت هناك موجة حر، وإذا مرض أحد الطلاب ، فقد يشعر ذلك المعلم بالمسؤولية ، حتى عند اتباع القواعد لديهم الكثير من الوزن على أكتافهم الآن.

كيف يمكن للمدرسين التحكم في الفصل الدراسي باستخدام التباعد الاجتماعي؟

كان التباعد الاجتماعي أحد أسهل الطرق للبقاء آمنًا ، ولكن من الصعب القيام به في الفصل الدراسي، و لا يمكن أن تتغير أحجام الغرف ، لكن الفصل نفسه قد يصبح أصغر قليلاً "كيف تبدو الحياة في الفصل الدراسي بعد الحجر الصحي؟ ... هل نعيش في وهم أننا نعود إلى فصل دراسي يمثل غرفة عادية؟ هل هذه الأسئلة ستتم الإجابة عليها حقًا عندما ندخل المبنى؟"

هل سيحصل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم نفسه؟

تم إنشاء أقنعة خاصة للطلاب الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع فقط، فها تغطي هذه الأقنعة الفم لكنها شفافة ، وهو أمر ضروري لقراءة الشفاه، لا يضمن أن يتمكن المعلمون من العثور على هذه الأقنعة أو استخدامها ، خاصة إذا كانوا غير مدركين في البداية أن أحد الطلاب في فصلهم يعاني من صعوبة في السمع يحتاج العديد من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أيضًا إلى إرشادات فردية ، والتي قد تكون صعبة مع وجود بروتوكولات عن بعد.

هل سأشعر بالذنب إذا أردت الاختلاط بالأصدقاء؟

من أصعب الأمور في هذا العام حقيقة أن لكل شخص طريقة مختلفة للسلامة ، يجب علينا جميعًا اتباع إرشادات أثبتت الأقنعة أنها توقف الانتشار لكن كمدرس ، ماذا يحدث إذا تعرضت لموقف ربما تكون قد تعرضت فيه؟ أو ماذا لو كنت تريد رؤية الأصدقاء ، ولكن لا تعرف ما إذا كانت بروتوكولات الأمان الخاصة بهم تتطابق مع بروتوكولات الأمان الخاصة بك.