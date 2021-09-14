هندوراس تسجل 668 إصابة جديدة و30 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في هندوراس، 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 353 ألفًا و641 حالة.

وذكرت الوزارة، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى تسعة آلاف و370 حالة، مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 108 آلاف و131 متعافى.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.