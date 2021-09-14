البابا تواضروس الثاني يستقبل عددًا من أساقفة الكنيسة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، محافظة الجيزة.

البابا تواضروس الثاني

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

ومن جانبه، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

خلال اللقاء عرض البابا على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.