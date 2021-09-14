الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل عددًا من أساقفة الكنيسة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه، محافظة الجيزة.

البابا تواضروس الثاني 

تم خلال اللقاء استعراض عدد من الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

ومن جانبه، استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

خلال اللقاء عرض البابا على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.

محافظة الجيزة البابا تواضروس الكاتدرائية جمال عبد الناصر البابا تواضروس الثاني البابا كيرلس السادس المقر البابوي الأنبا رويس الانبا دانيال الأنبا بولا الانبا صموئيل إيبارشية طموه

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حوار بلا أسرار

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