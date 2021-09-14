«عربية النواب» تؤيد دعوة شيخ الأزهر لتطوير التعليم في الوطن العربي

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام لدعوة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم في الوطن العربي، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة.

وأكد أباظة أهمية تحقيق ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعي الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفعالًا ولا يؤدي إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.

وناشد أباظة جميع وزراء التعليم العرب إعطاء أولوية قصوى لدعوة شيخ الأزهر الشريف مقترحاً التفكير من وزراء التعليم العرب ومن جامعة الدول العربية فى وضع مناهج مشتركة بين الدول العربية لدعم العلاقات بين جميع الدول العربية وحتى يكون للشباب العربى داخل المدارس والجامعات العربية دوره فى الاهتمام بالقضايا التى تدعم التعاون بين شباب الدول العربية

وفي وقت سابق، دعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى العمل بجدية على تطوير التعليم فى الوطن العربى، لمواكبة التحديات والتطورات المتلاحقة، وأن يكون ذلك وفق خطط محسوبة ومدروسة تراعى الإمكانات المادية والبشرية وطبيعة المجتمعات العربية، حتى يصبح التطوير مرغوبًا فيه وفاعلًا ولا يؤدى إلى مشكلات تحتاج إلى سنوات لحلها.

وأكد شيخ الأزهر خلال استقباله أمجد العضايلة، سفير الأردن بالقاهرة، أمس، فى مشيخة الأزهر، أن الأزهر يرحب بطلب السفارة لزيادة عدد المنح الدراسية وتوزيعها حسب التخصصات التى يحتاجها الأردن من الأزهر، وأن الأزهر حريص على تطوير العلاقات العلمية والدينية والثقافية مع مختلف الدول العربية والإسلامية لإمدادها بالمنهج الأزهرى الوسطى المعتدل.

من جانبه، أعرب سفير الأردن عن تقديره لاستجابة «الطيب» فى أمر المنح الدراسية المخصصة لطلاب المملكة، وأن السفارة تحرص على تعزيز التعاون العلمى والثقافى مع مؤسسة الأزهر التى تمثل مدرسة الإسلام والتنوير والاعتدال فى العالم، وأن كفاءة خريجى الأزهر تجعل هذه المؤسسة قبلة لكل طلاب العلوم الدينية والتطبيقية.

