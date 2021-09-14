الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر داخل مخزن في المقطم

دقيق
دقيق

تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بحوزته 6 أطنان أرز وسكر ودقيق مجهولة المصدر بمنطقة المقطم.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 3,500 طن أرز - 1,500 طن سكر – 1 طن دقيق – 1800 عبوة صلصة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وبمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث التموين أطنان أرز منطقة المقطم مجهولة المصدر مباحث القاهرة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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