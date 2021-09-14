الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أسرار جمال شعر هنا الزاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

تصدرت الفنانة هنا الزاهد تريند جوجل بعد تصويرها مشاهد مسلسلها الجديد «أنا وهي»، وقرر مخرجه عمرو صلاح تكثيف ساعات التصوير على مدار الأسابيع المقبلة، للانتهاء من تصويره كاملا خلال ٤٥ يوما على الأكثر، ليكون جاهز للعرض في يناير المقبل.

المسلسل بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم هو من تأليف مصطفى حمدى، وتواجدت بسببه هنا داخل إحدى الكافيهات الأسبوع الماضي لتصوير عدد من مشاهده خارجي، ويتضمن العمل مواقف كوميدية عديدة تجمع الثنائى.

ودائما ما تظهر هنا الزاهد بشعرها بشكل مثير للجدل، ويسأل عدد من متابعي ناهد الزاهد عن سر اهتمامها بشعرها، ونرصد في التقرير التالي سر عناية هنا الزاهد بشعرها.

أسرار جمال بشرة هنا الزاهد

تتمتع هنا الزاهد ببشرة نقيّة ونضرة وموحدة اللون، وعن سر ذلك تقول إنها تتناول كميات كثيرة من المياه على مدار اليوم، وتحرص على تنظيف بشرتها بشكل يومي صباحا ومساء وخاصة قبل النوم وتحرص على تنظيف بشرتها من المكسياج، وتستخدم مرطبات خاصة ببشرتها الدهنية، وهي أيضا ممارس جيد للرياضة وبشكل يومي فهو سر من أسرار جمال بشرتها.

هنا الزاهد وجمال شعرها الكيرلي

شعر هنا الزاهد يثير دوما إعجاب جمهورها لكثافته الطبيعية وطوله المميز، لكنها أكدت في وقت سابق بأنها ورثت الشعر الجميل والصحي عن والدتها، ولكنها تحافظ على شعرها من خلال اتباع الروتين الخاص به من خلال اتباع الخطوات التالية:

 -  استخدامها الشامبو الخالي من المواد الكيميائية أو شامبو الأطفال.

 - استخدامها  البلسم شعرها ويعالج جفافه.

 - ابتعادها عن صالونات الكوافير.

 - عدم استخدامها للسشوار إلا مرات قليلة جدا.

 - هي تصفيف شعرها بنفسها بتسريحات بسيطة لا تؤذي شعرها.

 - تحرص دائمًا على تناول الكثير من الماء بكميات كبيرة و ذلك للحفاظ على نضارة بشرتها و شعرها.

 - كما أنها تعتمد نظامًا صحيًا حتى تبدو بشكل جميل سواء للبشرة أو الشعر.

الفنانة هنا الزاهد تريند محركات البحث جوجل أنا وهي ساعات التصوير أحمد حاتم أليف مصطفى حمدى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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