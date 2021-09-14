طلاب جامعة الأقصر تشارك فى مهرجان المنصورة الرقمي الثاني

بعثت جامعة المنصورة، خطاب شكر إلى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، لمشاركة طلاب الجامعة فى مهرجان المنصورة الرقمى الثانى للمواهب بجامعة المنصورة 2021، والذى اقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان طلاب جامعة الأقصر قد شاركوا فى فعاليات المهرجان، الذى أقيم أبريل الماضي فى المجالات الرياضية والشعر والقصة والغناء الفردي والعزف الموسيقى والأفلام القصيرة، وحصدوا العديد من الجوائز وشهادات التقدير.

ومن جانبه أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بما حققه طلاب الجامعة من مراكز متقدمة فى مختلف المجالات من المهرجان الذين قدموا صورة مشرفة لجامعة الأقصر، مؤكدًا استمرار دعم الجامعة للمواهب المختلفة للطلاب.

ووجهت جامعة المنصورة دعوة لرئيس جامعة الأقصر، لحضور ختام فعاليات المهرجان يوم 19 سبتمبر المقبل، وذلك بمقر جامعة المنصورة.