بعد إعلان الكرملين عزل بوتين.. رؤساء دول عربية وأجنبية أصيبوا بكورونا

أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيطبق نظام العزل الذاتي بعد إصابة مقربين منه بفيروس كورونا المستجد، وأنه لن يتوجه هذا الأسبوع للمشاركة بمؤتمر أمني في طاجيكستان ولكنه سيشارك عبر تقنية الفيديو، يأتي هذا فيما التقى بوتين مع الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة غير معلنة.

ولم يكن "بوتين" أول رئيس يعلن تطبيقه للعزل حيث سبقه كثير من رؤساء العالم وترصد الدستور في التقرير التالي أبرزهم:

1- أعلن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 17 من ديسمبر ، إصابة رئيس الدولة بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بعد إجراء فحوصات “PCR” أثبتت إصابته.

وقال المكتب في قصر “الإليزيه” بالعاصمة باريس، عبر موقعه الرسمي، إن “اختبار ماكرون جرى بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه، وسيُعزل لمدة سبعة أيام وسيواصل العمل”، ولم يذكر المكتب الرئاسي أي تفاصيل إضافية حول ظروف إصابة الرئيس أو المكان الذي سيُعزل فيه.

2- أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، في شهر أبريل الماضي إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد أكثر من شهر على تلقيه جرعة اللقاح الثانية ضد فيروس كورونا.

وكتب فرنانديز (62 عاما) على حسابه على تويتر "وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37.3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار الأجسام المضادة كانت نتيجته إيجابية"، لتثبت إصابته بفيروس كورونا.

3- أعلنت تنزانيا رسميا وفاة الرئيس جون ماجافولي، عن 61 عاما، وذلك في شهر مارس الماضي بعد اختفاء تام عن الظهور لمدة أسبوعين، مع توقعات تشير إلى وفاته متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا الذي طالما أنكر وجوده.

وأعلنت نائبة الرئيس سامية سولو حسن، نبأ وفاة ماجوفولي في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي، وقالت إنه توفي متأثرا بأمراض قلبية في مستشفى في دار السلام.

4- في 2 من أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وجاءت قبل نحو شهر من موعد الانتخابات الأمريكية التي فاز فيها الرئيس المقبل جو بايدن.

وكتب ترامب، عبر حسابه في “تويتر”، أن الفحوص أثبتت إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، و”سنبدأ معًا الحجر الصحي والتعافي على الفور”.

5- في 9 من نوفمبر الماضي، نُقل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ورئيس مكتبه إلى مستشفى “فيوفانيا” السريري في كييف، بعد تسجيلهما نتيجة إيجابية بالفيروس.

وقال ميخايلو بودولياك، مستشار رئيس المكتب الرئاسي، أندريه يرماك، لصحيفة “يوكراينسكا برافدا” (Ukrayinska Pravda)، حينها، إن الرئيس “يشعر بصحة جيدة، وسيواصل أداء واجباته عن بُعد في عزلة ذاتية”.

6- وفي 24 من اكتوبر، أعلن مكتب الرئاسة البولندية إصابة رئيسها، أندريه دودا، بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، بلازيج سبيجالسكي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن نتائج اختبار “كورونا” للرئيس أظهرت إصابته بالفيروس.

7- وكذلك كانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت عن إصابة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بفيروس كورونا في 3 من نوفمبر الماضي، وأنه يستجيب للعلاج، وحالته الصحية في تحسن تدريجي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية آنذاك، “يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس (كوفيد- 19)”.

8- وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم 27 من مارس الماضي.

9- وأعلن ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 30 من شهر أبريل الماضي.